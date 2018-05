Risultati playoff basket A2/ Diretta live score delle partite (quarti gara-1)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

I playoff del basket Serie A2 entrano sempre più nel vivo, infatti nel lungo cammino che verso metà giugno decreterà l’unica squadra che sarà promossa nel massimo campionato oggi domenica 13 maggio cominciano i quarti con gara-1 di due sfide. L’appuntamento sarà dunque alle ore 18.00 per entrambe le partite, cioè Trieste-Montegranaro e Treviso-Ferrara, mentre domani lunedì 14 maggio avremo le altre due partite, che saranno però in prima serata dal momento che sarà un giorno lavorativo: alle ore 20.30 si giocherà Casale Monferrato-Udine, alle ore 20.45 sarà invece la volta di Fortitudo Bologna-Verona. Adesso però andiamo ad esaminare più nel dettaglio le due sfide dei quarti che cominceranno già oggi pomeriggio.

TRIESTE MONTEGRANARO

La sfida fra la Alma Pallacanestro Trieste e la XL Extralight Montegranaro mette di fronte due squadre che arrivano entrambe dal girone Est. Trieste è stata protagonista fin qui di una stagione fantastica, ha chiuso la stagione regolare al primo posto del gruppo e poi non ha avuto alcun problema a sbarazzarsi nel primo turno dei playoff di Treviglio, ottava ad Ovest, che è stata eliminata con un secco 3-0. Montegranaro invece ha avuto la meglio per 3-1 su Biella, ribaltando il fattore campo che era favorevole ai piemontesi. Una bella soddisfazione, anche se va detto che si trattava dell’incrocio fra la quarta ad Ovest e la quinta ad Est, confronto equilibrato per definizione. Adesso il gioco si fa duro, la stagione regolare ha detto che Trieste è più forte e sicuramente è una delle candidate più autorevoli alla promozione, vedremo dunque se saranno i giuliani a dominare questa serie o se i marchigiani sapranno rendere più incerto l’esito.

TREVISO FERRARA

Altra sfida fra due squadre del girone Est, grande protagonisti di questi playoff. La De’ Longhi Treviso è stata terza in stagione regolare, al primo turno ha incrociato Trapani che era stata sesta ad Ovest e non ha avuto eccessivi problemi ad imporsi per 3-1, anche se la trasferta in Sicilia è durata due partite perché la Lighthouse era riuscita a vincere gara-3. Tutto comunque procede bene finora per Treviso, che vuole tornare nel massimo campionato per restituire alla Serie A di basket una piazza storica. Di fronte a sorpresa ci sarà la Bondi Ferrara che, dopo avere chiuso al settimo posto la stagione regolare nel girone Est, ha fatto l’impresa eliminando per 3-2 la Givova Scafati che era stata seconda ad Ovest, andando a vincere la bella in Campania. Ferrara dunque proverà a volare sulle ali dell’entusiasmo, ma Treviso si ritrova a dover affrontare una formazione che sulla carta potrebbe essere leggermente inferiore (e con il fattore campo che con Scafati non avrebbe avuto), un vantaggio che i veneti dovranno capitalizzare al meglio.

RISULTATI QUARTI PLAYOFF BASKET A2, GARA-1

Oggi

Ore 18.00

Trieste-Montegranaro

Treviso-Ferrara

Domani

Ore 20.30

Casale Monferrato-Udine

Ore 20.45

Fortitudo Bologna-Verona

