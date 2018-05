Venezia Cremona/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara-1 quarti playoff basket)

Diretta Venezia Cremona info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi domenica 13 maggio)

13 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Cremona (LaPresse)

Venezia Cremona, appuntamento per gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket al Taliercio, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Umana Reyer Venezia campione d’Italia in carica, contrapposta in questa sfida dei quarti di finale alla Vanoli Cremona; si gioca oggi, domenica 13 maggio alle ore 19.00 la sfida che apre anche per queste due formazioni i quarti di finale dei playoff scudetto. L’accoppiamento fra Venezia e Cremona è naturalmente scaturito dal piazzamento delle due squadre nella classifica finale della stagione regolare: primo posto per la Umana Reyer Venezia, ottava invece la Vanoli Cremona. Fattore campo dunque in favore dei veneti, che giocheranno in casa anche gara-2; la serie poi si sposterà a Cremona per gara-3 e per l’eventuale gara-4, mentre al Taliercio si tornerà eventualmente per gara-5.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Venezia e Cremona sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale disponibile sulle piattaforme Sky e Mediaset Premium; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Sky Go e Premium Play ai rispettivi abbonati; per tutti gli altri, naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Taliercio.

RISULTATI E PRECEDENTI

Stagioni molto diverse per Venezia e Cremona ma, fatti i debiti paragoni, entrambe le formazioni meritano i complimenti. La Reyer di coach Walter De Raffaele ha onorato nel migliore dei modi lo scudetto che indossa sul petto con il primo posto al termine della stagione regolare, in particolare grazie al 2-0 negli scontri diretti con l’Olimpia Milano che dice come Venezia potrebbe in questo momento forse essere addirittura considerata la prima favorita per la conquista del titolo. Inoltre, i lagunari hanno già messo un trofeo in bacheca avendo conquistato la FIBA Europe Cup, prima Coppa europea vinta da Venezia nella sua storia. Fin qui i campioni d’Italia, ma anche Cremona va celebrata: un anno fa di questi tempi la Vanoli si leccava le ferite della retrocessione e solo grazie ad un ripescaggio abbiamo visto la squadra lombarda nel massimo campionato anche in questa stagione. Cremona dunque poteva essere di nuovo una delle indiziate per la retrocessione, invece è entrata fra le prime otto sia al termine del girone d’andata (Final Eight di Coppa Italia), sia al termine della stagione regolare, conquistando così un posto ai playoff. Adesso gli uomini di coach Meo Sacchetti sono attesi da una sfida molto difficile, ma la Vanoli potrà affrontarla con la serenità di chi è già andato oltre ogni più rosea previsione.

