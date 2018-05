Brescia Varese/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (playoff basket, gara-2 1^ turno)

Diretta Brescia Varese, info streaming video e tv: orario e risultato live. La Leonessa torna al PalaGeorge per gara-2 della serie playoff di primo turno, suo il vantaggio sulla Openjobmetis

14 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Varese, playoff basket A1 gara-2 (Foto LaPresse)

Brescia Varese, che verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Mark Bartoli e Luca Weidmann, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 14 maggio: è gara-2 della serie di primo turno nel playoff di basket Serie A1 2017-2018. Si riparte dalla vittoria della Germani di due sere fa, che ha portato la Leonessa sul risultato di 1-0; in gara-3 come sappiamo si andrà a Varese e Brescia vuole arrivarci con due vittorie così da avere già il match point, mentre ovviamente la Openjobmetis punta al colpo grosso che girerebbe il fattore campo e darebbe ai biancorossi l’occasione di chiudere tra le mura del PalA2A con due affermazioni consecutive.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Varese sarà un appuntamento in diretta tv aperto a tutti: gara-2 della serie di primo turno playoff è infatti trasmessa su RaiSport, che è disponibile in alta definizione e potrà essere raggiunto anche in mobilità, attraverso dispositivi come PC, tablet e smartphone e senza costi. Parlando di diretta streaming video, non va dimenticato il consueto appuntamento con Eurosport Player, la piattaforma che fornisce le partite di Serie A1 da tutta la stagione. Per accedere alle immagini sarà necessario abbonarsi versando una quota periodica; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Per quello che si è visto in gara-1, la serie potrebbe essere lunga ma Varese ha sprecato una grande opportunità: quella di vincere in trasferta sfruttando l’”esilio” della Germani, costretta a giocare a Verona la prima partita. Avanti di 9 punti all’intervallo lungo, la Openjobmetis ha giocato un pessimo terzo quarto (non la prima volta che succede) e non ha più recuperato la situazione, perdendo alla fine 68-61. Protagonista della serata per Brescia è stato in particolare Benjamin Ortner con i suoi rimbalzi (14, a fronte di soli 4 punti tirando 2/8), mentre il miglior marcatore è stato Marcus Landry con 9/14 dal campo, ma stranamente senza mai andare in lunetta. Varese ha avuto ottime prestazioni da Tyler Cain (8 punti e 11 rimbalzi, 4/5) e Aleksa Avramovic (16 punti anche se con 1/6 dall’arco), Stanley Okoye ha garantito 18 punti (però con 6/16) mentre hanno steccato Tyler Larson e Siim-Sander Vene, che avevano ispirato il 12-3 nel girone di ritorno. Come detto l’opportunità sprecata può avere il suo peso specifico: Brescia sapeva di dover affrontare una tra le squadre più calde del momento e in totale fiducia per la spettacolare rimonta dall’ultimo posto al sesto, e sapeva dunque che la prima partita della serie sarebbe stata la più complicata e pericolosa.

Proprio nel momento di maggiore difficoltà, trovandosi con le spalle al muro, la Leonessa ha trovato la sua migliore difesa e gli assist del sempre imprescindibile Luca Vitali (alla fine sono stati 5) ed è riuscita a ottenere una vittoria preziosissima soprattutto per la fiducia ritrovata e per aver preso il vantaggio del punteggio, sempre importante per stappare una serie e l'esordio nei playoff. Il contesto con il quale si arriva a gara-2 è quindi fin troppo evidente: la Germani punta al 2-0 nella serie che sarebbe una sorta di sentenza, ma Varese è fin troppo consapevole che non può aspettare di essere tra le mura amiche per fare il colpo e, cancellando immediatamente il secondo tempo di sabato sera, deve invece provare a vincere questa sera, in modo da prendersi il fattore campo. Sarà una bella partita, con la sensazione che se dovesse rimanere a basso punteggio la squadra di casa sarebbe favorita per la vittoria. Lo dicono i dati: la Openjobmetis ha segnato 40 punti nel primo tempo e aveva 9 lunghezze di vantaggio, nella ripresa la Germani l’ha costretta ad appena 21 punti e i risultati si sono ampiamente visti.

