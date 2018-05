Olimpia Milano Cantù/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (playoff basket, gara-2)

Diretta Olimpia Milano Cantù, info streaming video e tv: al Mediolanum Forum si gioca gara-2 del primo turno playoff di basket Serie A1, la EA7 ha dominato il primo episodio della serie

14 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Cantù, playoff A1 gara-2 (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Cantù sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Lorenzo Baldini e Denis Quarta; alle ore 20:30 di lunedì 14 maggio il Mediolanum Forum ospita la partita valida per gara-2 della serie playoff di basket Serie A1 2017-2018. E’ solo il primo turno, ma la EA7 sembra aver già messo le cose in chiaro: due giorni fa ha letteralmente demolito la Red October, rifilandole addirittura 32 punti di scarto. Attenzione però a dare i brianzoli per morti: non tanto perchè è un derby e dunque c’è una componente di orgoglio che si fa sempre e comunque largo, ma perchè ogni partita fa a sè e questo vale soprattutto per i playoff, quando si gioca contro lo stesso avversario a distanza di pochi giorni e gli accorgimenti da parte degli allenatori possono fare tutta la differenza del mondo. Questo non significa che Cantù vincerà gara-2, ma certamente potremmo vivere una sfida totalmente diversa da quella di sabato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Cantù sarà un appuntamento in diretta tv su Eurosport 2, canale accessibile ai soli abbonati alle due televisioni a pagamento (Sky e Premium) e potrà essere raggiunto anche in mobilità, ovvero accedendo all’ormai nota piattaforma di Eurosport Player, che dall’inizio della stagione ha fornito tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sconfinando anche nelle coppe europee. Per accedere alle immagini in diretta streaming video sarà necessario abbonarsi versando una quota periodica; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili su questa partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Se Milano era chiamata a dare una risposta, dopo un finale di regular season in calando e le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, l’ha data fortissima: primo quarto chiuso sul +15 e primo tempo a+16, partita chiusa con un terzo periodo che ha scavato un solco insormontabile per Cantù. Ben sei giocatori in doppia cifra, con Andrew Goudelock miglior marcatore a quota 17 ma Andrea Cinciarini (15 punti e 6 assist) autore della miglior prova per valutazione; il tutto senza Jordan Theodore ancora ai box. Un’Olimpia che ha fatto capire cosa sia in grado di fare con questo roster troppo profondo per tutti; la Red October è stata tenuta al 45% da 2 punti e costretta a 12 palle perse, si è fatta male da sola avendo poca fluidità ai liberi (59,1%) e ha portato solo tre uomini in doppia cifra con Jaime Smith migliore a 17 (e il 50% dal campo) ma anche 4 palle perse che non si possono cancellare. Curiosamente gara-1 del primo turno playoff è stata simile per andamento al quarto di Coppa Italia: allora era però stata Cantù a partire fortissima prendendo subito un ampio vantaggio che Milano non era più riuscita a rintuzzare.

L’Olimpia adesso aspira a prendersi anche gara-2: sarebbe importante arrivare in un ambiente caldo come quello del PalaDesio con il vantaggio di 2-0 nella serie, avendo quindi a disposizione il match point per passare il turno e mettendo la Red October con le spalle al muro dal punto di vista del mero punteggio ma anche per la fiducia e la mentalità. Come detto però i ragazzi di Simone Pianigiani non possono concedersi il lusso di rilassarsi: il tecnico senese ha disputato troppe serie playoff per non sapere che dopo una vittoria di oltre 30 punti potrebbe venir meno la concentrazione in vista della gara seguente, e dovrà essere bravo a trasmettere ai suoi giocatori la necessità di giocare con la stessa intensità messa in campo sabato sera, perchè Cantù resta una squadra con grande talento individuale e giocatori che da un momento all’altro possono essere in grado di girare le carte in tavola, come appunto si è visto in Coppa Italia.

