Avellino Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara-2 quarti playoff basket)

Diretta Avellino Trento info streaming video e tv: orario e risultato live del match, gara-2 dei quarti dei playoff di basket (oggi martedì 15 maggio)

15 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Avellino Trento, diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Massimiliano Filippini e Gabriele Bettini, si gioca stasera come gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDelMauro, il palazzetto che ospita come di consueto le partite casalinghe della Sidigas Avellino, contrapposta in questi quarti alla Dolomiti Energia Trentino; si gioca dunque oggi, martedì 15 maggio alle ore 20.45 la seconda sfida di questa serie nella quale è già saltato il fattore campo. Domenica sera infatti Trento ha vinto 77-79 sempre qui ad Avellino e di conseguenza la Sidigas non può permettersi un’altra sconfitta, perché si troverebbe spalle al muto con le prossime due partite (gara-4 eventuale) per di più da giocare a Trento. L’accoppiamento è d’altronde quello sulla carta più equilibrato: quarto posto per la Sidigas Avellino, quinta invece la Dolomiti Energia Trentino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Avellino Trento sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale disponibile in chiaro al numero 57 del telecomando; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Rai Play, anche se va ricordato che Eurosport Player è riservato ai soli abbonati; naturalmente sarà disponibile anche il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDelMauro.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto, gara-1 di Avellino Trento ha visto la vittoria esterna in volata della Dolomiti Energia, che ha messo a segno nell’ultimo quarto una bella rimonta dal 58-48 per Avellino al 30’ minuto, grazie a un parziale di 19-31. Fa piacere notare il ruolo decisivo di un giovane italiano come Diego Flaccadori, 22 anni, decisivo nei minuti finali in cui Trento ha portato a termine la rimonta, rovesciando così l’inerzia di una serie che vede ora favorita la Dolomiti Energia. Non una sorpresa assoluta, se si considera che il trend degli ultimi mesi della stagione regolare era in effetti favorevole a Trento: la Sidigas, eccellente nel girone d’andata chiuso addirittura al primo posto, è andata poi un po’ in calo; di contro Trento è partita piano, tanto che non ha nemmeno raggiunto la Final Eight di Coppa Italia, ma nel girone di ritorno è stata impressionante e adesso vuole provare a replicare ciò che seppero fare nella scorsa stagione i ragazzi di coach Maurizio Buscaglia: stagione regolare in gran crescendo e poi playoff esaltanti sino a raggiungere la finale scudetto. Fin qui il 2017-2018 è andato esattamente come il 2016-2017, per Avellino è un avvertimento molto chiaro…

