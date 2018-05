Risultati playoff basket A2/ Diretta live score, quarti gara-2: Treviso Ferrara, Trieste Montegranaro

Risultati playoff basket A2: diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Si giocano Treviso Ferrara e Trieste Montegranaro, le due squadre in casa hanno vinto il primo episodio

15 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati playoff basket A2, gara-2 quarti (Foto LaPresse)

I playoff di basket Serie A2 2017-2018 proseguono con gara-3 dei quarti di finale: martedì 15 maggio assisteremo alle due sfide relative alle serie che sono iniziate domenica, e nello specifico si tratta di Treviso-Ferrara (inizio alle ore 20:30) e Trieste-Montegranaro (palla a due alle ore 20:45). In entrambi i casi la situazione vede in vantaggio i padroni di casa, che si sono aggiudicati il primo episodio della serie; questo significa che con un’altra vittoria De’ Longhi e Alma andrebbero a giocare in trasferta per chiudere la serie e volare in semifinale, e dunque Bondi e Poderosa devono provare a vincere per girare il fattore campo e aumentare le possibilità di forzare gara-5, se non addirittura chiudere il discorso in quattro partite sul proprio parquet.

TREVISO FERRARA

Forse per la prima volta la De’ Longhi ha fatto vedere il suo potenziale: solitamente traballante e poco costante sui 40 minuti, la squadra trevigiana ha demolito la povera Ferrara aumentando costantemente il suo divario e non dando mai respiro agli emiliani. Alla fine i dati parlano di 64% da 2 punti e 46% dall’arco, di 35 rimbalzi e 21 canestri su assistenza con un saldo di 0 tra recuperi e palle perse (9 e 9 rispettivamente). Michele Antonutti è il giocatore che ha brillato maggiormente (19 punti con 6/9 dal campo) ma Treviso è stata capace di portare ben cinque uomini in doppia cifra. Ferrara ci ha provato con Riccardo Cortese (19 punti e 6 assist, ma anche 5 perse) e Tommaso Fantoni (13 punti e 5 rimbalzi tirando 5/7 dall’area) ma il grande assente è stato Mike Hall, autore di 7 punti e 6 rimbalzi con 2/5 dal campo, avulso dalla partita come poche volte era capitato in stagione. Naturalmente il riscatto della Bondi passa innanzitutto dalla capacità del veterano di tornare a giocare sui livelli che ben conosce, anche se Treviso resta ovviamente più profonda.

TRIESTE MONTEGRANARO

Non inganni il 105-74: per 30 minuti l’Alma ha sofferto le pene dell’inferno per tenere a bada la Poderosa che continua a stupire, tanto che il punteggio al PalaRubini vedeva gli alabardati avanti di sole 5 lunghezze, avendo dovuto rimontare nel secondo periodo. Il divario è stato scavato nel quarto conclusivo, dove Trieste ha finalmente trovato gli accorgimenti difensivi e concesso appena 7 punti a fronte dei 33 segnati; game set and match per gara-1 e forse anche per l’intera serie, perchè nel quarto periodo Montegranaro ha perso la sua ala Marshawn Powell, 18,2 punti e 7,6 rimbalzi in regular season. Chiaramente l’Alma era favorita anche prima, e ha avuto due grandissime prestazioni da Javonte Green e Laurence Bowers: 55 punti e 13 rimbalzi complessivi con 21/31 dal campo (60% dall’arco), se i due americani giocano così sarà davvero difficile per tutti avere la meglio su una squadra destinata a replicare la finale dello scorso anno, a meno che la XL Extralight non riesca a trovare le armi giuste per mettere ancora più ingranaggi nelle ruote giuliane, dimostrando che la splendida regular season e l’eliminazione di Biella potrebbero avere un seguito anche nella serie dei quarti di finale.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2 (QUARTI GARA-2)

ore 20:30 Treviso-Ferrara (serie 1-0)

ore 20:45 Trieste-Montegranaro (serie 1-0)

© Riproduzione Riservata.