Venezia Cremona/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (gara-2 quarti playoff basket)

Diretta Venezia Cremona info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-2 dei quarti dei playoff di basket (oggi martedì 15 maggio)

15 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Cremona (LaPresse - repertorio)

Venezia Cremona, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Vicino e Denny Borgioni, sarà gara-2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket al Taliercio, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Umana Reyer Venezia campione d’Italia in carica, contrapposta in questa prima serie dei playoff alla Vanoli Cremona; si gioca dunque oggi, martedì 15 maggio alle ore 20.30 il secondo atto del quarto di finale che accoppia Venezia e Cremona. Sulla carta, sfida che vede una favorita d’obbligo: primo posto per la Umana Reyer Venezia, ottava invece la Vanoli Cremona nella stagione regolare, i tricolori in carica dovrebbero avere qualcosa in più e sono anche partiti con il piede giusto domenica sera, quando hanno vinto per 87-77 la prima partita. Fattore campo dunque finora confermato dai veneti, che giocano oggi in casa anche gara-2; la serie poi si sposterà a Cremona per gara-3 e per l’eventuale gara-4, mentre al Taliercio si tornerà eventualmente solo per gara-5.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Venezia e Cremona sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale disponibile sulle piattaforme Sky e Mediaset Premium; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Sky Go e Premium Play ai rispettivi abbonati; per tutti gli altri, naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Taliercio.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo accennato, gara-1 di Venezia Cremona è stata vinta dalla Umana Reyer al termine di una partita che potremmo definire dai tre volti: subito molto forte Venezia nel primo quarto (31-20); poi una parte centrale in cui Cremona ha retto benissimo, riducendo anche il distacco tanto che al 30’ si era sul 68-63; un ultimo quarto in cui invece Venezia ha di nuovo allungato, anche se la Vanoli ha comunque retto più che dignitosamente. Sicuramente è una sfida fra due squadre che hanno già fatto benissimo fin qui: la Reyer di coach Walter De Raffaele ha onorato nel migliore dei modi lo scudetto che indossa sul petto con il primo posto al termine della stagione regolare, in particolare grazie al 2-0 negli scontri diretti con l’Olimpia Milano, oltre alla vittoria della FIBA Europe Cup, prima Coppa europea vinta da Venezia nella sua storia. Anche Cremona però va celebrata: un anno fa a maggio la Vanoli si leccava le ferite della retrocessione e solo grazie ad un ripescaggio abbiamo visto la squadra lombarda nel massimo campionato anche in questa stagione. Cremona dunque poteva essere di nuovo una delle indiziate per la retrocessione, invece è entrata fra le prime otto sia al termine del girone d’andata (Final Eight di Coppa Italia), sia al termine della stagione regolare, conquistando così un posto ai playoff. Adesso gli uomini di coach Meo Sacchetti sono attesi da una sfida molto difficile, vedremo se Cremona saprà rendere la vita più dura del previsto a Venezia.

