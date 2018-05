Cantù Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (playoff basket A1, quarti gara-3)

Diretta Cantù Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live. Gara-3 dei quarti playoff al PalaDesio, con la EA7 che avanti 2-0 nella serie ha il primo match point

16 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cantù Olimpia Milano, playoff basket A1 gara-3 (Foto LaPresse)

Cantù Olimpia Milano, al PalaDesio, sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Michele Rossi e Beniamino Manuel Attard e, mercoledì 16 maggio alle ore 20:30, è valida come gara-3 dei quarti di finale nei playoff di basket Serie A1 2017-2018. La serie fino a questo momento ha preso una direzione piuttosto evidente: la EA7 è in vantaggio per 2-0 e ha dominato entrambi gli episodi casalinghi del derby. La Red October si trova con le spalle al muro: deve necessariamente vincere per mettere le mani sulla quarta partita - che si giocherebbe sempre al PalaDesio - in caso di sconfitta invece Milano chiuderà la serie sul 3-0 e volerà in semifinale avendo giocato il minimo indispensabile di partite, e forse anche in maniera più semplice di quanto si potesse immaginare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cantù Olimpia Milano viene trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, e dunque è un appuntamento esclusivamente riservato ai possessori di un abbonamento alle pay tv a pagamento (satellite o digitale terrestre). In assenza di un televisore sarà disponibile il servizio di diretta streaming video - come per ogni altra gara - grazie a Eurosport Player, la piattaforma che fornisce in mobilità tutte le partite del campionato di basket a condizione che venga sottoscritto un abbonamento e, naturalmente, si possa usufruire di dispositivi come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Vittoria di 32 punti in gara-1, +12 in gara-2 che però è “bugiardo”, nel senso che l’Olimpia ha preso subito un evidente vantaggio (ha chiuso sul +15 il primo tempo) e ha poi gestito i ritmi senza troppi problemi, evitando di alzarli per non spendere energie preziose che serviranno per questa trasferta. La serie parla chiaro: se la EA7 aveva mostrato qualche difficoltà di troppo nel finale della regular season, arrivata ai playoff ha fatto vedere perchè resta la squadra favorita per lo scudetto. Roster troppo profondo, nel quale i minuti sono perfettamente distribuiti: il solo Vladimir Micov (13 punti e 6 rimbalzi anche se con 1/4 dall’arco) ha raggiunto i 30 minuti di utilizzo, per il resto cinque giocatori sopra i 20 e uno come Arturas Gudaitis, che dominerebbe nel pitturato in quasi tutte le altre squadre di A1, che in 14 minuti ha messo 8 punti tirando 3/3 e ha catturato 5 rimbalzi per 16 di valutazione.

Cantù ha ben poche armi a disposizione se non il talento individuale: non è però bastato nemmeno un Randy Culpepper da 24 punti (anche perchè ha tirato 2/7 dal perimetro), gli unici altri in doppia cifra sono stati, con 18 punti a testa, Christian Burns (anche 11 rimbalzi) e Charles Thomas ma giocatori come Jeremy Chappell (6 punti e 1/6 dal campo) e Jaime Smith (5 punti e 6 assist, 1/5 al tiro) non si possono permettere di sbagliare la partita. Ora vedremo se la Red October, ritrovando l’ambiente caldissimo del suo palazzetto, riuscirà a girare questa serie arrivando a giocare anche gara-4, o se Milano diventerà la prima squadra qualificata alla semifinale dei playoff continuando la sua caccia al terzo scudetto in cinque anni.

