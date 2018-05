Varese Brescia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (playoff basket A1, quarti gara-3)

Diretta Varese Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 dei quarti di finale playoff. La Germani arriva al PalA2A con il primo match point a disposizione

16 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Varese Brescia, playoff basket A1 gara-3 (Foto LaPresse)

Varese Brescia sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Maurizio Biggi ed Emanuele Aronne; alle ore 20:45 di mercoledì 16 maggio la serie dei quarti playoff di basket Serie A1 2017-2018 si sposta al PalA2A. Primo match point per la Germani, che ha vinto anche gara-2 sul filo di lana e adesso può chiudere i conti; alla Openjobmetis non resta che fare appello al proprio pubblico, vincere e forzare gara-4 che sarebbe eventualmente quella con cui tornare al PalaGeorge per provare a passare il turno in trasferta. Diciamo comunque che la serie pende decisamente dalla parte di Brescia, anche perchè nella storia non è praticamente mai successo che una squadra sotto 2-0 riuscisse a ribaltare l’esito della sfida (parliamo di serie al meglio delle cinque partite), ci era riuscita Treviso contro Reggio Calabria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Brescia viene trasmessa in diretta tv su Rai Sport, e dunque è un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità di assistervi anche in alta definizione. In assenza di un televisore sarà disponibile il servizio di diretta streaming video sul sito www.raiplay.it (senza costi aggiuntivi), oppure come sempre grazie a Eurosport Player, la piattaforma che fornisce in mobilità tutte le partite del campionato di basket a condizione che venga sottoscritto un abbonamento e, naturalmente, si possa usufruire di dispositivi come PC, tablet e smartphone.

VARESE BRESCIA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

I RISULTATI E I PRECEDENTI

Ha detto bene Attilio Caja: la sua Varese è stata in vantaggio per 75 degli 80 minuti giocati, ma il risultato della serie dice 2-0 a favore di Brescia. Questo fa capire che la Openjobmetis ha sicuramente le armi per ribaltare l’esito dei quarti di finale, ma anche che le due partite giocate fuori casa sanno tanto di clamorosa occasione persa: difficile risalire anche mentalmente dopo avere avuto la concreta possibilità di vincere due volte in trasferta e trovarsi invece a fronteggiare un match point in mano agli avversari. Gara-2 in particolare è stata gettata alle ortiche: Varese ha comandato per tutto il primo tempo, ha subito il sorpasso della Leonessa nel terzo periodo ma è tornata davanti, non riuscendo però a chiudere e subendo il canestro decisivo da Marcus Landry, con Stanley Okoye (0/6 dall’arco) che per una volta ha steccato la partita e ha sbagliato la replica per la vittoria.

Brescia ha rispettato il piano partita, riuscendo a tenere ancora una volta l’avversario sotto gli 80 punti; nel primo tempo è finita sotto anche di 14 lunghezze ma non si è mai demoralizzata e, mattone su mattone, ha risalito la corrente con un David Moss da 17 punti e un Landry da 15, ma mandando in doppia cifra anche Michele Vitali, Brian Sacchetti e Luca Vitali (per lui anche 5 assist). Se nella partita di campionato la Openjobmetis aveva subito preso il largo senza più guardarsi indietro, questa volta la Germani ha saputo rintuzzare e, forte del calore del suo pubblico, si è presa una vittoria fondamentale per spingere ancor più l’inerzia della serie nelle sue mani. Ora vedremo quale sarà la reazione di Varese a questa bruciante sconfitta: lunedì sera Aleksa Avramovic (20) e Siim-Sander Vene (18) si sono ritrovati ma appunto l’assente è stato Okoye, 10 punti e un disastro dal perimetro.

