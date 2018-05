Cremona Venezia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (gara-3 quarti playoff basket)

Diretta Cremona Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 dei quarti dei playoff di basket (oggi giovedì 17 maggio)

17 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cremona Venezia (LaPresse, repertorio)

Cremona Venezia, diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gianluca Sardella ed Evangelista Caiazza, sarà gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket. La sfida si sposta al PalaRadi della città lombarda, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Vanoli Cremona, contrapposta in questa prima serie dei playoff alla Umana Reyer Venezia campione d’Italia in carica; si gioca dunque oggi, giovedì 17 maggio alle ore 20.30 il terzo atto del quarto di finale che accoppia Cremona e Venezia, che potrebbe anche essere l’ultimo dal momento che gli uomini di Walter De Raffaele conducono per 2-0 e se vincessero anche questa sera chiuderebbero la sfida nel numero minimo di partite. D’altronde questa era una serie che vedeva una favorita d’obbligo: primo posto per la Umana Reyer Venezia, ottava invece la Vanoli Cremona nella stagione regolare, i tricolori in carica sono più forti e finora hanno confermato il fattore campo con due vittorie su due al Taliercio; la serie dunque ora si sposta a Cremona per gara-3 e per l’eventuale gara-4, mentre a Venezia si tornerà eventualmente solo per gara-5.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Cremona e Venezia sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, canale disponibile sulle piattaforme Sky e Mediaset Premium; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Sky Go e Premium Play ai rispettivi abbonati; per tutti gli altri, naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaRadi.

RISULTATI E PRECEDENTI

La serie fra Cremona e Venezia vede dunque al comando i campioni d’Italia per 2-0: se la Vanoli in gara-1 aveva retto più che dignitosamente, perdendo 87-77, martedì sera Venezia ha letteralmente dominato, regalando al pubblico del Taliercio una vittoria nettissima (108-76), per la quale leggere il punteggio vale più di ogni commento. Uno scarto di 32 punti è una sentenza, vero che oggi la serie si sposta a Cremona ma i lombardi avranno bisogno di sfoderare energie che martedì non si sono viste per sperare di tenere aperta la sfida, mentre la Umana Reyer dovrà soprattutto evitare l’errore di pensare di avere già chiuso i conti. Rischio che la squadra di coach Walter De Raffaele non dovrebbe comunque correre, dal momento che il primo posto in stagione regolare e la vittoria della FIBA Europe Cup, prima Coppa europea vinta da Venezia nella sua storia, ci dicono della forza dei lagunari. Anche Cremona però va celebrata, comunque vada a finire oggi: un anno fa a maggio la Vanoli si leccava le ferite della retrocessione e solo grazie ad un ripescaggio abbiamo visto la squadra lombarda nel massimo campionato anche in questa stagione. Cremona dunque poteva essere di nuovo una delle indiziate per la retrocessione, invece è entrata fra le prime otto sia al termine del girone d’andata (Final Eight di Coppa Italia), sia al termine della stagione regolare, conquistando così un posto ai playoff. Adesso la situazione è difficilissima, ma di certo la Vanoli venderà cara la pelle davanti ai propri tifosi.

© Riproduzione Riservata.