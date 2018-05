Video/ Varese Brescia (64-69 dts): highlights della partita (Play off gara 3)

Video Varese Brescia (risultato finale 64-69 dts): highlights della partita, valida come gara 3 dei quarti di finale dei play off della Serie A1 di basket.

17 maggio 2018 Marco Guido

Video Varese Brescia (LaPresse)

Brescia riesce ad espugnare il Pala Oldrini di Varese al termine di un tempo supplementare col punteggio di 64-69 chiudendo così la serie sullo 0 a 3 e regalandosi così il pass per la semifinale dove affronterà l'Olimpia Milano. Vittoria sofferta per la squadra di coach Diana che a metà del terzo periodo si è trovata sotto di ben 13 lunghezze che Moore e compagni sono riusciti a rimontare facendo pesare la propria esperienza nei minuti finali. Dopo un avvio piuttosto equilibrato sono stati gli ospiti a firmare il primo allungo grazie ad una tripla di Vitali che ha portato il punteggio sul 4-12 che ha costretto coach Caja ad affidarsi ad un time-out; i padroni di casa provano a rientrare trascinati da due canestri consecutivi in penetrazione di Okoye che riesce a portare il risultato sul 8-12 ma poi l'ennesima realizzazione di Vitali ha chiuso il primo parziale sull'8-14. Ripartono decisamente meglio gli ospiti che riescono subito ad allungare grazie ad un ispirato Cotton fino al 11-19 quando i ragazzi di Caja hanno iniziato ad aumentare l'intensità difensiva che hanno permesso a Vene di accorciare con una incredibile tripla fino al 17-19, poi ci ha pensato Avramovic sempre dall'arco a firmare il primo sorpasso sul 22-19 tra l'entusiasmo del pubblico di casa. L'inerzia è tutta in favore di Varese che grazie al canestro da sotto il tabellone di Cain è riuscita ad allungare ulteriormente portandosi sul 26-21; la prima metà di gara si è poi chiusa col canestro conclusivo realizzato da Michele Vitali che ha fissato il punteggio sul 26-23 sul quale le due formazioni sono rientrate negli spogliatoi.

INTERVALLO

Ripartono fortissimo i padroni di casa che riescono grazie a due triple consecutive realizzate da Avramovic e Tambone a portare avanti i suoi fino al 32-23; è ancora Tambone protagonista dall'arco con altre due segnature che regalano il massimo vantaggio alla Openjobmeti sul 39-26. Gli ospiti iniziano ad organizzare riuscendo ad alzare l'intensità difensiva ed impendendo alla squadra di Caja di segnare e così grazie anche ad un ispirato Moore riescono a metter a segno un impressionante parziale di 0-11 portando così il punteggio sul 50-42 sul quale si è chiuso il terzo periodo. L'ultimo periodo prosegue sulla scia del precedente e cioè con la Germani in totale fiducia che riesce ancora rimontare grazie ai canestri di Vitali, Cotton e Sacchetti che riescono a fissare lo score sul 55-54; il sorpasso ospite non tarda ad arrivare con Ortner che firma il canestro del 55-56. Ci pensa però Larson a rimetter le cose a posto con una tripla che ha fissato il punteggio sul 58-56; Moore però si dimostra preciso realizzando i due punti che valgono la parità sul 58-58, poi il glaciale Ortner segna da dentro l'area il canestro del 58-60 a meno di cinque secondo dalla conclusione. Dopo una rimessa sbagliata, Varese ha l'ultimissima opportunità di segnare con un'altra rimessa e soli 76 centesimi a disposizione; Cain riesce incredibilmente tra l'entusiasmo del pubblico a segnare sotto il tabellone il canestro che è valsa la parità sul 60-60 e quindi i supplementari. Nonostante la beffa finale e la schicciata di Okoye che ha aperto così l'extra-time, Brescia non si è disunita aggrappandosi alla grande esperienza del proprio roster riuscendo con la stoppata di Landry e la tripla di Michele Vitali a realizzare il primo strappo portandosi sul 62-66. Varese perde però con Avramovic la palla che avrebbe potuto riaprire il match e così i liberi di Sacchetti ed ultima palla persa questa volta da Okoye regalano il successo alla Leonessa che chiude sul 64-69 la partita e anche la serie conquistando così il pass per le semifinali scudetto dove ad attenderla c'è l'Olimpia Milano.

