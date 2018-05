Cska Real Madrid/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega, semifinale)

Diretta Cska Mosca Real Madrid, info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di basket Eurolega. Scontro tra titani a Belgrado, difficile stabilire una reale favorita

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cska Mosca Real Madrid, semifinale Eurolega (Foto LaPresse)

Cska Mosca Real Madrid è la seconda semifinale di basket Eurolega 2017-2018: squadre in campo alle ore 21:00 di venerdì 18 maggio sul parquet della Stark Arena di Belgrado. Per qualcuno è la finale anticipata, con buona pace del Fenerbahçe campione in carica e impegnato qualche ora prima contro lo Zalgiris; talento e tradizione fanno di russi e spagnoli due super potenze del basket europeo, e in questa stagione almeno il Cska ha confermato il suo ruolo di grande favorito. Non così il Real Madrid che, vessato dagli infortuni, ha dovuto fare di necessità virtù: una regular season sofferta più del dovuto, poi un playoff iniziato malissimo contro il Panathinaikos ma girato e vinto in quattro partite davanti al proprio pubblico. Davvero difficile pronosticare la vincente: forse i russi hanno qualcosa in più, ma i blancos hanno ritrovato il loro leader.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cska Mosca Real Madrid, salvo variazioni del palinsesto, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in ogni caso resta valido e attivo l’appuntamento con Eurosport Player, la piattaforma alla quale ci si può abbonare versando una quota periodica e che fornisce le partite di Eurolega in diretta streaming video, dunque avendo a disposizione PC, tablet o smarpthone. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili su questa semifinale - per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sulle Final Four in programma a Belgrado.

RISULTATI E PRECEDENTI

Campione per tre volte negli ultimi 12 anni, il Cska Mosca ha segnato un’epoca: con la sola eccezione del 2010-2011 (clamorosamente eliminata alle Top 16), la squadra russa partecipa alle Final Four dal 2003, quando arrivò quarta alle spalle di Barcellona, Treviso e Siena. Da allora ha raggiunto sei volte la finale con il 50% di vittorie; passano gli anni ma la scuola di Mosca rimane viva, dimostrando di non aver sofferto la transizione. La semifinale contro il Real Madrid è importante anche per un motivo meramente numerico: le due avversarie sono infatti quelle che hanno vinto più volte l’Eurolega (o Coppa dei Campioni), sono 9 quelle degli spagnoli contro le 7 dei russi, che ancora una volta hanno ottenuto il primo posto nella regular season per poi eliminare i connazionali del Khimki in quattro partite, sicuramente soffrendo più di quanto fosse lecito aspettarsi (lo scarto medio delle tre vittorie è stato di 3,3 punti).

Il Real Madrid ha patito la lungodegenza di Sergio Llull, che ha saltato tutta la stagione rientrando per le ultime due partite dei playoff; giusto in tempo per guidare il Real Madrid ad un’altra Final Four, la quarta negli ultimi cinque anni (titolo nel 2015). In assenza del playmaker è esploso definitivamente Luka Doncic, destinato al draft NBA: il giovane sloveno ha vinto ancora una volta il premio Rising Star dell’Eurolega, ma nella seconda parte di stagione ha accusato un calo nelle prestazioni e non è stato aiutato dal ko di Facundo Campazzo, giocatore le cui folate offensive mancheranno molto ai blancos in questa Final Four. Adesso bisognerà valutare se e in che modo il Real di Pablo Laso riuscirà a trovare contromisure ad un Cska che appare più profondo e completo, anche se certamente stiamo parlando di dettagli. A completamento delle informazioni, in stagione regolare si registra una vittoria (casalinga) per parte.

