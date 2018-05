Fenerbahçe Zalgiris/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Eurolega, semifinale)

Diretta Fenerbahçe Zalgiris, streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di Eurolega. A Belgrado i campioni sfidano i lituani, che mancavano da 19 anni alla Final Four

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fenerbahçe Zalgiris, semifinale Eurolega (Foto LaPresse)

Fenerbahçe Zalgiris Kaunas si gioca alle ore 18:00 di venerdì 18 maggio: è la prima semifinale di basket Eurolega 2017-2018, siamo alla Stark Arena di Belgrado che ospita la Final Four del torneo. I campioni in carica contro una squadra che non arrivava a questo appuntamento da 19 anni: detta così forse non ci sarebbe sfida, ma lo Zalgiris ha dimostrato nel corso della stagione di saper superare le avversità e di poter battere squadre anche nettamente superiori per budget e livello di talento. In più, sui 40 minuti secchi può succedere di tutto e l’Eurolega è piena di storie affascinanti in questo senso; dunque sarà una semifinale tutta da vivere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fenerbahçe Zalgiris Kaunas, salvo variazioni del palinsesto, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in ogni caso resta valido e attivo l’appuntamento con Eurosport Player, la piattaforma alla quale ci si può abbonare versando una quota periodica e che fornisce le partite di Eurolega in diretta streaming video, dunque avendo a disposizione PC, tablet o smarpthone. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece tutte le informazioni utili su questa semifinale - per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo - e sulle Final Four in programma a Belgrado.

RISULTATI E PRECEDENTI

Per il Fenerbahçe si tratta della quarta Final Four consecutiva: rotti finalmente gli indugi per la squadra turca, che nel corso degli anni è cresciuta esponenzialmente fino a costruire un gruppo di super giocatori. Nemmeno gli adii di Bogdan Bogdanovic ed Ekpe Udoh l’hanno frenato: sono arrivati Brad Wanamaker e Nicolò Melli, sono stati confermati Gigi Datome e Jan Vesely (oltre a Kostas Sloukas e James Nunnally) e la presenza in panchina del guru Zeljko Obradovic fa il resto. Traguardo annunciato per il Fenerbahçe, che nel corso della stagione ha sostanzialmente messo il pilota automatico preoccupandosi solo di avere il playoff con il vantaggio del fattore campo; il Baskonia è stato asfaltato con la sola sconfitta in gara-3, e adesso si punta al back-to-back che, a proposito, non riesce dal 2013 quando a realizzarlo fu l’Olympiacos. Che, curiosamente, è la squadra che lo Zalgiris ha eliminato lungo la strada: nei playoff i lituani sono andati subito a girare il fattore campo espugnando il Pireo e poi hanno chiuso in casa, davanti a un pubblico in estasi per una squadra che non entrava tra le prime quattro del 1999.

Particolare non indifferente: quello Zalgiris vinse, ed era solo la seconda volta alle Final Four (la prima nel 1986, ancora sotto la bandiera sovietica, si era conclusa con la finale persa contro il Cibona Zagabria). Sarunas Jasikevicius, uno che in campo ha dominato e ha vinto più di un’Eurolega, ha chiuso con lacrime di commozione la serie dei quarti di finale; ora il giovane allievo sfida il maestro in una semifinale tutt’altro che scontata, anche perchè a Istanbul lo Zalgiris era andato a vincere di un punto (era metà dicembre) con 22 punti e 7 assist di Kevin Pangos, per poi perdere di 7 alla Zalgirio Arena (15 punti e 5 assist di Sloukas). Insomma: equilibrio sembra essere la chiave, anche se volendo fare un pronostico secco diremmo che il Fenerbahçe resta comunque favorito.

