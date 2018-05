Risultati playoff basket A2/ Diretta live score, quarti gara-3: match point per quattro squadre

Risultati playoff basket A2: diretta live score di gara-3 dei quarti di finale, che si giocano venerdì e sabato. Le squadre in trasferta sono avanti 2-0 e hannon dunque il primo match point

18 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati playoff basket A2: Treviso sul 2-0 (da facebook.com/www.trevisobasket.it)

Si giocano venerdì 18 e sabato 19 maggio le partite di gara-3 per i quarti di finale playoff di basket Serie A2 2017-2018. si cambia campo rispetto ai primi due episodi delle serie che, ricordiamo, sono tutte sul 2-0 in favore dei padroni di casa: si parte venerdì alle ore 20:30 con Ferrara-Treviso, mentre alle ore 21:00 avremo Montegranaro-Trieste. Sabato poi sarà la volta di Udine-Casale Monferrato (ore 20:30) e Verona-Fortitudo Bologna (ore 20:45). Per ognuna di queste partite il contesto è lo stesso, ovvero se le squadre in trasferta dovessero vincere andrebbero in semifinale; andiamo però ad analizzare le prime due partite, quelle cioè che si giocano questa sera.

FERRARA TREVISO

La Bondi non ha ancora trovato il bandolo della matassa, mentre la De’ Longhi continua a essere imbattuta in questi playoff: a conti fatti Treviso aveva penato molto di più nel primo turno contro Trapani. Anche gara-2 ha avuto poca storia: i veneti sono volati sul +15 nel primo tempo e hanno lasciato le briciole agli avversari. Finalmente dominante John Brown, grande contributo da un Michele Antonutti che sta facendo la differenza mentre Matteo Fantinelli, tornato dall’infortunio, ha segnato 4 punti con 1/4 dal campo e smazzato 3 assist, accettando per il momento un ruolo di back up. E’ però cresciuto Matteo Imbrò (8 punti e 6 assist), la sensazione è che la De’ Longhi vada dove la conducono gli americani ma anche che per fare davvero la differenza serva il contributo da parte di tutti. Ferrara ha ritrovato Mike Hall (16 punti con 4/8 da 2 e 7 rimbalzi, ma anche 2/7 dall’arco) e ha tirato bene dalla lunga (46%), ma ha sofferto tanto a rimbalzo e perso una marea di palloni (17).

MONTEGRANARO TRIESTE

Serie apertissima, ma adesso sarà interessante vedere se la Poderosa sarà in grado di mantenere il livello mostrato al PalaRubini: Trieste è 2-0 ma ha seriamente rischiato di trovarsi sotto di due partite. A 8’58’’ dal termine di gara-2 Montegranaro era avanti di 11 punti e la capolista del girone Est ci aveva capito ben poco; da lì però è arrivata la riscossa spinta da Javonte Green che ha caricato gli avversari di falli e trovato punti dalla lunetta. Pian piano lo svantaggio è stato rintuzzato e la partita l’ha vinta il solito Green e sempre con due tiri liberi, senza che la XL Extralight avesse la possibilità di replica. Una Montegranaro che ha avuto 25 punti con 11/16 da Marshawn Powell e 26+6 da Valerio Amoroso (5/10 dall’arco) e che ha dimostrato di saper mettere tanti sassolini negli ingranaggi dei giuliani; alla fine però conta il risultato nella serie e questo è nettamente a favore dell’Alma, che si presenta al PalaSavelli di Porto San Giorgio con il match point sulla racchetta e con un 5-0 immacolato nei playoff. Qui però ci sono forse più possibilità che la serie vada a gara-4.

Venerdì

ore 20:30 Ferrara-Treviso (serie 0-2)

ore 21:00 Montegranaro-Trieste (serie 0-2)

Sabato

ore 20:30 Udine-Casale Monferrato (serie 0-2)

ore 20.:45 Verona-Fortitudo Bologna (serie 0-2)

