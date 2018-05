Trento Avellino/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (gara-4 quarti playoff basket)

Diretta Trento Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-4 dei quarti dei playoff di basket (oggi sabato 19 maggio)

19 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Trento Avellino - LaPresse, repertorio

Trento Avellino, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Mark Bartoli e Valerio Grigioni, si gioca stasera e sarà gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket alla BLM Group Arena, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Dolomiti Energia Trentino, dove oggi assisteremo a un momento decisivo della serie dei quarti che vede la formazione di casa contrapposta alla Sidigas Avellino; si gioca dunque oggi, sabato 19 maggio alle ore 20.45 la quarta sfida di questa serie che per ora vede Trento in vantaggio per 2-1. Ci sono state prima una vittoria per parte nelle prime due partite, giocate entrambe ad Avellino, dunque Trento ha ribaltato il fattore campo e in gara-3 ha vinto 88-80 la prima partita in casa; ora dunque potrebbe chiudere la sfida vincendo anche gara-4, mentre si tornerà in casa Sidigas solo per l’eventuale gara-5. L’obiettivo di Avellino dunque può essere uno solo: vincere per riprendere in mano la serie e potersi giocare la bella al PalaDelMauro martedì sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita fra Trento e Avellino sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale disponibile in chiaro al numero 57 del telecomando; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Rai Play, anche se va ricordato che Eurosport Player è riservato ai soli abbonati; naturalmente sarà disponibile anche il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla BLM Group Arena.

RISULTATI E PRECEDENTI

La serie fra Trento e Avellino è stata senza dubbio la più incerta, onorando alla perfezione il copione del quarto di finale che vede contrapposte la quarta e la quinta della stagione regolare, a maggior ragione se la quinta (Trento) è andata in crescendo durante l’anno mentre la quarta (Avellino) aveva fatto bene soprattutto nel girone d’andata, chiuso addirittura al primo posto. La Dolomiti Energia ha messo subito la serie a proprio favore, espugnando il PalaDelMauro in volata (77-79) nella prima partita. Brava comunque Avellino a reagire in gara-2, che si annunciava difficilissima per gli irpini sia a causa dell’assenza del pubblico sia perché perdere di nuovo sarebbe stata di fatto una condanna. La Sidigas invece ha dominato, vincendo con un eloquente 80-59 che la dice lunga sulla serata disastrosa per l’attacco della Dolomiti Energia. La serie però resta difficile da decifrare, tanto che 48 ore dopo la batosta in gara-2 ecco di nuovo vincente Trento, anche se stavolta davanti al pubblico amico. Giovedì sera la squadra di Maurizio Buscaglia si è imposta per 88-80, in particolare grazie al contributo di Yannick Franke che con 17 punti ha fatto il proprio record in Italia, anche se Trento ha avuto ben cinque uomini in doppia cifra e il miglior marcatore è stato Hogue con 20 punti.

© Riproduzione Riservata.