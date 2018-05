Venezia Avellino/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (basket Europe Cup)

02 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Avellino (LaPresse)

Venezia Avellino si gioca questa sera, mercoledì 2 maggio 2018: palla a due in programma alle ore 20.30 presso il Palasport Taliercio, naturalmente sede delle partite casalinghe della Umana Reyer Venezia. Secondo e ultimo atto del derby italiano con la Sidigas Avellino: si gioca il ritorno della finale della FIBA Europe Cup, quarta Coppa europea per importanza, ma comunque una occasione straordinaria per due squadre che non hanno mai vinto trofei internazionali. Come nei turni precedenti, si gioca su andata e ritorno e deciderà la differenza canestri: Venezia è senza ombra di dubbio favorita, perché all’andata ha vinto di otto punti in trasferta (69-77) e di conseguenza per conquistare la Europe Cup stasera potrebbe anche perdere di sette lunghezze; si andrà ai supplementari se Avellino vincerà di esattamente otto punti, gli irpini per ribaltare la situazione si dovranno imporre con uno scarto maggiore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Avellino sarà eccezionalmente trasmessa in diretta tv, come già all’andata; l'appuntamento è su Eurosport 2, con possibilità di diretta streaming video sull'applicazione Eurosport Player (per la quale è necessario abbonarsi): inoltre come già accaduto per le partite dei turni precedenti, la federazione europea di pallacanestro mette a disposizione il proprio account ufficiale su Youtube (dovete andare su youtube.com/FIBA) e dunque la finale di andata si potrà seguire in diretta streaming video senza costi, avendo a disposizione un supporto digitale e in mobilità come un PC, un tablet o uno smartphone. Informazioni utili sulla partita del Taliercio arriveranno poi dal sito ufficiale www.fiba.basketball/europecup/17-18, dove troverete il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

LA SITUAZIONE

Venezia e Avellino sono uscite forse prima del previsto dalla Champions League ma sono state comunque brave poi ad arrivare fino in fondo in FIBA Europe Cup, che adesso regala al basket italiano la soddisfazione non da poco di un derby tricolore con in palio una Coppa europea. iìIn campionato il cammino di Reyer e Scandone è stato a lungo molto simile, ma adesso la bilancia pende decisamente dalla parte della squadra di Walter De Raffaele. I campioni d’Italia sono primi in classifica con 44 punti, a due sole giornate dalla fine della stagione regolare che potrebbe dunque dare a Venezia il primato e la testa di serie numero 1 nella griglia dei playoff. Si annuncia una sfida affascinante con Milano e non è affatto detto che debbano essere i veneti a cedere infine contro una EA7 che continua a non convincere del tutto. Alla fine del girone d’andata al primo posto c’era addirittura Avellino, un livello forse anche eccessivo per la squadra di Stefano Sacripanti, scivolata infatti adesso al quarto posto che globalmente resta un piazzamento eccellente ma che apre qualche dubbio perché nel ritorno il ritmo non è stato fenomenale e dietro incalzano squadre che in questo momento sono più in forma. Per una sera però va accantonato ogni calcolo sul campionato: si deve solo pensare a conquistare questa FIBA Europe Cup.

