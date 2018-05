Real Madrid Fenerbahce/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (finale basket Eurolega)

Diretta Real Madrid Fenerbahce streaming video e tv, orario e risultato live della finale che assegnerà l’Eurolega di basket (oggi domenica 20 maggio)

20 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Real Madrid Fenerbahce (Foto LaPresse)

Real Madrid Fenerbahce, in programma questa sera alle ore 20.00 presso la Stark Arena di Belgrado, sarà la finale della Eurolega di basket 2017-2018. Si assegna dunque oggi il massimo torneo continentale, al culmine di una Final Four che nelle semifinali di venerdì ha designato appunto come finaliste il Real Madrid e il Fenerbahce. Per gli spagnoli è arrivata la vittoria per 92-83 contro il Cska Mosca, i turchi invece hanno avuto la meglio sulla sorpresa Zalgiris Kaunas per 76-67. Il Fenerbahce è un nome relativamente nuovo ai vertici del basket europeo, nel quale la Turchia ha saputo imporsi pur non essendo una grande tradizionale: quarta Final Four consecutiva, dopo il quarto posto del 2015 sono arrivate tre finali consecutive, finora con un secondo posto nel 2016 e lo storico primo trionfo di un anno fa. Per il Real Madrid il discorso è naturalmente diverso: gli spagnoli hanno vinto ben nove volte la massima competizione europea, fin da quando si chiamava ancora Coppa dei Campioni e i due successi del 1964 e 1965 furono i primi che sfuggirono all’Unione Sovietica. In epoca contemporanea, ricordiamo le tre finali consecutive dal 2013 al 2015, con due sconfitte seguite dal successo al terzo tentativo che ha spezzato il digiuno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI BASKET (EUROLEGA)

La finale della Eurolega di basket tra Real Madrid e Fenerbahce sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2, canale che è visibile sia agli abbonati Sky sia a quelli di Mediaset Premium, inoltre sarà trasmessa in diretta streaming video da Eurosport Player, il servizio a pagamento raggiungibile dal portale it.eurosport.com che da quest’anno è la “casa” del basket italiano e internazionale, oltre ad essere disponibile ai rispettivi abbonati tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play. Da segnalare gli aggiornamenti live che saranno disponibili per tutti sul sito ufficiale http://www.euroleague.net/, che metterà a disposizione una schermata azione per azione con punteggio e statistiche.

RISULTATI E PERCORSO

Abbiamo detto della differente storia di Real Madrid e Fenerbahce: il cammino in questa Eurolega è stata invece molto simile, anche se i turchi hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto (21-9) mentre il Real si è dovuto accontentare del quinto posto con un bilancio di 19-11, a dire il vero pari a quello di terza e quarta. Differenze dunque minime, che si sono azzerate nei quarti dove sia il Real Madrid sia il Fenerbahce si sono imposti in quattro partite (3-1), rispettivamente contro il Panathinaikos e contro il Baskonia. In questo modo turchi e spagnoli sono arrivati alle Final Four, nelle quali sono presenze abbastanza costanti negli ultimi anni. Il Fenerbahce venerdì aveva il peso del favore del pronostico contro la rivelazione Zalgiris Kaunas, che nessuno poteva immaginare fra le prime quattro di Eurolega. Missione compiuta vincendo 76-67 anche grazie al contributo di Gigi Datome e Nicolò Melli: 16 punti per il sardo, Melli invece spicca in particolare per i sei assist, miglior giocatore della partita in questa voce. Il Real Madrid era invece atteso dalla sfida titanica con il Cska Mosca, vinta per 92-83 in particolare grazie a Sergio Llull, autore di 16 punti di cui 9 nell’ultimo quarto (e la tripla decisiva) al momento culminante di una stagione che ad agosto era iniziata rompendosi il legamento crociato del ginocchio destro con la Spagna.

© Riproduzione Riservata.