Risultati playoff basket A2/ Diretta live score, quarti gara-4: oggi Udine-Casale e Verona-Fortitudo Bologna

Risultati playoff basket A2: diretta live score dei quarti di finale playoff, in Udine-Casale Monferrato e Verona-Fortitudo Bologna le squadre in trasferta hanno un altro match point

21 maggio 2018

Risultati playoff basket A2, gara-4 quarti (da facebook.com/juniorcasale)

Lunedì 21 maggio proseguono le partite dei playoff di basket Serie A2 2017-2018: due serie dei quarti si sono già concluse con le qualificazioni di Treviso e Trieste in semifinale, questa sera invece vivremo gara-4 di Udine-Casale Monferrato (ore 20:30) e Verona-Fortitudo Bologna (ore 20:45). Il quadro è identico: le squadre che giocano in trasferta sono avanti 2-1 nella serie, ma hanno perso il terzo episodio e dunque devono disputare un’altra partita esterna, dove hanno comunque a disposizione il secondo match point per chiudere e volare in semifinale.

UDINE CASALE MONFERRATO (serie 1-2)

La Novipiù ha perso la grande occasione di chiudere la serie in quattro partite: nella prima gara sul campo della GSA è stata avanti praticamente sempre, ma dopo la tripla di Jamarr Sanders - con 1’20’’ da giocare - che l’ha portata a +5 si è spenta e ha permesso il recupero dei friulani, che sono arrivati con i due liberi di Kyndall Dykes al pareggio e all’overtime, poi controllato dai padroni di casa che ancora dalla lunetta con Dykes (17 punti e 7 rimbalzi) ha preso il largo. E’ stata ua partita a bassissimo punteggio, frutto delle scarse percentuali di entrambe; Casale ha tirato leggermente meglio nel complesso ma ha perso la sfida a rimbalzo e soprattutto è andata incontro a 20 palle perse (22 per Udine). In generale una partita “sporca” e dominata dalle difese, se il piano dovesse rimanere lo stesso Udine avrebbe la grande possibilità di prendersi anche gara-5, perchè la GSA sa bene che sul piano della fluidità offensiva Casale Monferrato ha sempre qualcosa in più. Sarà dunque interessante vedere se Sanders (2/7 dall’arco in gara-3) e Luca Severini (3/12 dal campo) si ritroveranno diventando i fattori della qualificazione della Novipiù.

VERONA FORTITUDO BOLOGNA (serie 1-2)

La prima sconfitta della Fortitudo nei playoff è stata tutto sommato netta: la Scaligera ancora una volta ha mostrato le sue qualità e, guidata da un Mitchell Poletti da 14 punti e 7 rimbalzi, è riuscita a forzare gara-4. La Consultinvest resta ampiamente favorita per la qualificazione, ma ha mostrato che senza l’apporto dei suoi veterani può diventare una squadra quasi normale: Daniele Cinciarini (9 punti con 4/10 dal campo, nessun assist e un solo rimbalzo) e Stefano Mancinelli (7 punti con appena 4 tiri presi, 3 palle perse) hanno steccato e così i compagni di squadra non sono riusciti a scavare la differenza, pur se Luca Gandini e Guido Rosselli ci hanno provato. Il quarto episodio della serie rischia di essere molto diverso, perchè Gianmarco Pozzecco potrà prendere le necessarie contromisure e perchè difficilmente Bologna sbaglia due partite consecutivamente; tuttavia sarà davvero bello assistere a questa sfida, per gli amanti del basket la grande speranza è che anche questo quarto di finale possa andare a gara-5 regalandoci una “bella” da togliere il fiato. RISULTATI BASKET A2, QUARTI PLAYOFF GARA-4 ore 20:30 Udine-Casale Monferrato (serie 1-2) ore 20:45 Verona-Fortitudo Bologna (serie 1-2)

