Olimpia Milano Brescia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (playoff, semifinale gara-1)

Diretta Olimpia Milano Brescia, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della serie di semifinale playoff. La EA7 parte favorita ma la Leonessa potrebbe essere un osso duro

24 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Brescia, semifinale playoff gara-1 (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Brescia si gioca alle ore 20:45 di giovedì 24 maggio: al Mediolanum Forum inizia la serie di semifinale nei playoff di basket Serie A1 2017-2018. Gara-1 è sempre molto importante: contribuisce a dare l’inerzia di una serie ancora una volta al meglio delle cinque partite (a differenza di quanto accaduto lo scorso anno), e soprattutto se a vincere dovesse essere la squadra in trasferta il fattore campo ne risulterebbe già girato. Comunque andranno le cose, ad ogni modo, non è detto che sia quello il trend dei giorni seguenti: nei playoff le cose possono cambiare totalmente da un giorno con l’altro, di sicuro c’è che per andare in finale alla prima finale di sempre la Leonessa dovrà necessariamente espugnare il Forum almeno una volta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olimpia Milano Brescia sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento come sempre su RaiSport (disponibile anche in alta definizione) con la possibilità di assistere a gara-1 anche in diretta streaming video - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - visitando senza costi www.raiplay.it. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre informazioni utili sulla serie di semifinale, sulla partita (il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori) e sulla stagione delle due squadre.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Olimpia Milano ha fatto capire che quando il gioco si fa duro può iniziare a giocare: la regular season si era chiusa leggermente in apnea con le sconfitte contro Pesaro (in casa) e Venezia, un primo posto perso a vantaggio della Reyer e qualche dubbio di troppo circa l'amalgama del gruppo, particolare questo che non per la prima volta ha fatto capolino in seno alla squadra e alle sue stagioni. Arrivato il momento dei playoff, la EA7 ha cancellato dal campo Cantù con uno scarto medio di 17,7 punti, mettendo subito le cose in chiaro gara-1, controllando il secondo episodio della serie e poi andando a fare la voce grossa al PalaDesio, evitando di tornare al Mediolanum. Non c’era modo migliore per iniziare il viaggio verso quello che potrebbe essere il terzo scudetto in cinque anni, e per mandare un messaggio a tutte le avversarie: per profondità e possibilità tecniche del roster, l’Olimpia rimane la squadra da battere anche se nell’eventuale finale contro Venezia non avrà il fattore campo dalla sua parte.

Brescia è alla prima semifinale di sempre e l’ha conquistata con pieno merito; diversa però la sua serie di primo turno, perchè contro Varese è stata spesso e volentieri sotto nel punteggio e ha dovuto rincorrere, trovandosi anche con svantaggi in abbondante doppia cifra (14 punti in gara-2, 19 in gara-3) ma rimontando grazie a una profondità maggiore. Alla fine lo scarto medio è di 4,7 punti e non racconta del tutto la fatica che la Leonessa ha dovuto fare per chiudere la serie in tre partite; quello che conta tuttavia è aver evitato una quarta partita e aver archiviato la pratica in anticipo, potendo così avere giorni extra per riposare. Il pronostico per questa partita, e in generale per la serie, non può che andare a favore dell’Olimpia ma attenzione alle sorprese: Milano sembrava viaggiare spedita verso la finale anche un anno fa, poi era arrivata la sorpresa Trento a oscurare la vallata meneghina. Dunque non ci resta che assistere a questa partita e valutare in che modo si svolgerà questa attesissima gara-1.

© Riproduzione Riservata.