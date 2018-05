Venezia Trento/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (playoff, semifinale gara-1)

Diretta Venezia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della semifinale playoff di basket A1. E' la riedizione della finale scudetto dello scorso campionato

25 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Venezia Trento, semifinale playoff gara-1 (Foto LaPresse)

Venezia Trento va in scena alle ore 20:45 di venerdì 25 maggio: siamo al Taliercio, dove si gioca finalmente gara-1 della semifinale playoff di basket Serie A1 2017-2018. Si è tornati alla formula delle cinque partite: a differenza di quanto accaduto un anno fa dunque per arrivare in finale bisognerà vincere tre sfide, le prime due si giocano a Venezia e questo lascia intendere come la Reyer sia favorita, anche e soprattutto perchè avrà la possibilità di disputare davanti ai propri tifosi l’eventuale gara-5. Ad ogni modo la riedizione della finale 2017 minaccia di essere davvero bella e soprattutto incerta, al netto di quello che possano dire i pronostici della vigilia l’Aquila ha tutto per giocarsela e, ancora una volta, arrivare alla serie che assegna lo scudetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia Trento sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento come sempre su RaiSport (disponibile anche in alta definizione) con la possibilità di assistere a gara-1 anche in diretta streaming video - su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone - visitando senza costi www.raiplay.it. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre informazioni utili sulla serie di semifinale, sulla partita (il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori) e sulla stagione delle due squadre.

RISULTATI E PRECEDENTI

Fino a questo momento la Reyer ha fatto quello che doveva: campione d’Italia in carica, ha vinto la regular season avendo la meglio nel lungo braccio di ferro con Milano (e battendola in entrambe le partite) e poi, arrivata ai playoff, ha fatto fuori Cremona di slancio, con uno scarto di medio di 23 punti (ma 29,5 senza contare la prima partita, la più equilibrata e comunque vinta di 10 punti). Nel corso della stagione Venezia ha anche messo in bacheca la Europe Cup aumentando la sua fiducia, e adesso punta al bis che nessuna squadra ha più centrato dopo la strepitosa striscia di Siena, a dimostrazione di quanto il campionato italiano sia competitivo e complicato, anche se forse livellato verso il basso rispetto a qualche anno fa. Adesso per Venezia inizia il difficile, perchè le squadre rimaste sono tutte di ottimo valore; chiaramente da queste parti si sogna la finale contro l’Olimpia per certificare la superiorità del progetto, ma è chiaro che i tifosi non sarebbero troppo scontenti di pescare Brescia.

Prima però bisogna assolutamente concentrarsi sulla semifinale: la stagione di Trento è stata pazzesca, un girone di andata chiuso in zona retrocessione (e tanti, troppi dubbi sull'effettiva competitività della squadra) per poi rimontare con un favoloso e del tutto inaspettato 11-4 nel ritorno, conquistare non solo i playoff ma addirittura il quinto posto in classifica ed eliminare Avellino senza il fattore campo, centrando subito la vittoria spartiacque. Attenzione perchè nella stagione dell’Aquila - e anche guardando allo scorso anno - ci sono dei dati che potrebbero far tendere l’ago della bilancia dalla sua parte; di sicuro quando è stato il momento di fare sul serio Maurizio Buscaglia ha dimostrato a tutti di essere un ottimo allenatore e, soprattutto, che l’aver investito sulla conferma del gruppo che ha raggiunto la finale non è stato un azzardo. Adesso la serie si preannuncia splendida: sicuramente Venezia ha qualcosa in più, ma mai commettere l’errore di dare Trento per morta.

