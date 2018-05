Chris Paul, infortunio/ NBA, tegola per Houston: salta gara-6 con Golden State

Infortunio Chris Paul basket NBA, tegola per Houston: il giocatore più importante dei Rockets salta gara-6 con Golden State per una lesione al bicipite

26 maggio 2018 Mauro Mantegazza

LaPresse

L’infortunio di Chris Paul rischia di rovinare un momento magico per gli Houston Rockets nelle finali di Conference della NBA. Chris Paul infatti dovrà saltare gara-6 a casa dei Golden State Warriors a causa di una lesione al bicipite femorale rimediata nei secondi finali della quinta partita, vinta proprio da Houston che grazie a quel successo si è portata avanti 3-2 nella serie. La situazione di Paul verrà rivalutata quando i Rockets torneranno in Texas domenica: la sua presenza in un'eventuale gara-7 lunedì o nel primo atto delle Finals il 31 maggio non è comunque assicurata. Si tratta di un colpo davvero duro, perché Paul per Houston è un giocatore chiave, leader emotivo che spinge e incita i compagni oltre che naturalmente un grande talento, decisivo insieme a James Harden per le sorti dei Rockets che stanno vivendo una delle migliori stagioni della loro storia. Per dare qualche numero relativo a questi playoff, Chris Paul sta viaggiando a 21,1 punti e 5,8 assist di media, nelle cinque gare con i Warriors ha messo insieme 19,8 punti di media col 40,7% dal campo, senza contare il contributo anche in difesa, che magari dalle statistiche risalta meno ma che contro i Warriors è un aspetto fondamentale.

L’INFORTUNIO DI CHRIS PAUL

Chris Paul ha alzato bandiera bianca ad appena 22" dalla fine di gara-5 vinta da Houston per 98-94, è rimasto in panchina per il gran finale e poi zoppicando è uscito dal campo, gelando il grande entusiasmo del Toyota Center, casa dei Rockets. "Se non dovesse farcela toccherà a qualcun altro dare il 100%" ha detto D'Antoni dopo la partita cercando di essere fatalista, ma il colpo è sicuramente molto duro. Sarà Eric Gordon, finalista per il premio di 6° uomo dell'anno, a rimpiazzare Paul in quintetto: un nome certamente molto valido, ma non è Chris Paul. Il che, al momento decisivo dell’intera stagione, potrebbe essere davvero una pessima notizia per D’Antoni e per Houston. Davvero una disdetta anche per Paul, grandissimo giocatore ma che non era mai arrivato fino a quest’anno nemmeno a una finale di Conference: traguardo raggiunto, ma che potrebbe diventare anche molto di più. La strada però si è fatta in salita e Paul in carriera ha già avuto precedenti di infortuni ai playoff che gli hanno precluso grandi traguardi.

