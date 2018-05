Olimpia Milano Brescia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (semifinale playoff, gara-2)

Diretta Olimpia Milano Brescia, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1. Colpo della Germani che ha vinto il primo episodio

26 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Olimpia Milano Brescia, semifinale playoff gara-2 (Foto LaPresse)

Olimpia Milano Brescia verrà diretta dagli arbitri Dino Seghetti, Carmine Lo Guzzo e Gianluca Sardella; alle ore 20:45 di sabato 26 maggio si torna in campo al Mediolanum Forum, per gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A1 2017-2018. Una serie iniziata con il botto: pronti via e la Leonessa ha fatto saltare il fattore campo, imponendosi in volata e prendendosi il primo episodio della serie. L’Olimpia ha già le spalle al muro di fatto: si gioca al meglio delle cinque partite, dunque c’è meno tempo per recuperare. Chiaro l’obiettivo della EA7, che non può essere che la vittoria per andare al PalaGeorge in parità. Brescia però proverà il colpo grosso: arrivare nel proprio palazzetto già con il match point metterebbe una serissima ipoteca sulla qualificazione alla finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sono tre le modalità con le quali potrete assistere a Olimpia Milano Brescia: la diretta tv è disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport (anche in alta definizione, o sul canale “parallelo” Rai Sport +) ma anche, per gli abbonati a una delle due piattaforme a pagamento, su Eurosport 2. In alternativa, e in assenza di un televisore, si potrà usufruire della diretta streaming video garantita dal portale www.raiplay.it; in più come per tutta la stagione si potrà attivare, pagando una quota per l’abbonamento, il servizio di Eurosport Player da utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di consultare il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play o le statistiche dei giocatori in campo.

OLIMPIA MILANO BRESCIA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Leggendo le cifre di gara-1, non si può dire che l’Olimpia abbia peccato in qualche fondamentale; ha sostanzialmente tirato bene (forse dall’area avrebbe potuto fare qualcosa in più) e ha controllato la sfida a rimbalzo, ha sì avuto un numero importante di palle perse (12) ma ne ha forzate 9 da parte della Leonessa e soprattutto in una partita di playoff così intensa ci può stare qualche imperfezione di troppo. Di fatto la partita è stata persa nel primo quarto, che Milano ha perso di 8 punti: Brescia ha subito preso l’inerzia della partita e ogni singolo tentativo di rimontare non è servito, perché gli ospiti sono stati bravi a impedire agli avversari di rientrare e, pur perdendo progressivamente qualche punto di vantaggio, hanno condotto in porto la barca del primo episodio. La EA7 si era trovata nella stessa situazione un anno fa: allora la semifinale playoff si disputava al meglio delle sette partite, ma ciononostante la squadra all’epoca allenata da Jasmin Repesa non era riuscita a invertire la tendenza (anzi) venendo sconfitta.

Adesso dunque la strada è tracciata: Brescia ha fatto vedere a tutti che il 3-0 inflitto a Varese nel turno precedente non era stato un caso, perché si è presentata al Mediolanum Forum con autorità e forte del suo ruolo di rivelazione del campionato che ha trovato concretezza nel corso delle settimane. La vittoria contro la squadra più forte della Serie A1 ha dato tantissimi stimoli al gruppo di Andrea Diana, che ha altresì dimostrato di avere forza e qualità anche nelle sue seconde linee; quello che adesso conta è che la Germani dovrà essere brava a non dare per scontata la vittoria. L’Olimpia chiaramente proverà da subito a far valere la sua superiorità rispondendo alla sconfitta, Brescia dunque sa di dover giocare se possibile con ancora più intensità di quella messa in campo giovedì. Di sicuro il dato positivo per Diana e i suoi ragazzi è quello di aver vinto una partita ad alto punteggio: come sempre la chiave è stata la difesa ma questa Leonessa sta trovando tanta qualità anche in attacco, prova ne sia il 60,5% con il quale ha tirato da 2 punti e i 43 tiri presi nel pitturato contro le sole 16 triple, segno che all’occorrenza questa squadra sa anche adattarsi alla diversa tipologia di avversario che si trova di fronte.

© Riproduzione Riservata.