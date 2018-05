Video/ Venezia Trento (78-80): highlights della partita (basket gara-1 semifinali playoff)

Video Venezia Trento (78-80): highlights della partita di basket, gara-1 delle semifinali playoff con il colpaccio della Dolomiti Energia in casa Reyer

Shavon Shields, decisivo per Trento (LaPresse)

Va alla Dolomiti Energia Trento la sfida playoff di basket contro l'Umana Reyer Venezia. La gara finisce 78-80 al termine di due tempi combattutissimi. I campioni di Italia partono bene con Daye, gli ospiti rispondo con Forray e Shields, quest'ultimo autore di una prestazione meravigliosa. La Reyer colpisce con Dayee Haynes, dall'altra parte c'è un Tonut cinico in schiacciata. La prima frazione mette in evidenza l'equilibrio, confermato da un tabellone che recita 25-23 al termine del tempo. Nel secondo quarto gli ospiti passano con una tripla di Gomez. Trento sembra perdersi quando i lagunari allungano fino a +5, ma il finale riporta gli ospiti avanti di un punto. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

La ripresa riparte dal 43-44, Shields fa subito capire di essere nella sua serata giusta e segna cinque punti che danno un vantaggio interessante ai suoi. Attenzione però alle giocate di Tonut e Peric, che ristabiliscono l'equilibrio. Alla sirena, col timbro di Gomes, siamo 62-62. L'ultimo quarto si rivela ancora più appassionante con sorpassi e controsorpassi continui. Da Gutierrez a Shields passando per Reyer e Ficcadori. Gli ospiti viaggiano sul 67-71. L'ultimo minuto è incredibile con Venezia che prova il tutto per tutto e con Daye si porta a -1 a 5'' dalla fine. Shileds segna per Trento dalla lunetta, inutile il partitone di Daye. 78-80 il risultato finale.

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 78-80 Umana Reyer Venezia: Sosa 2, Daye 27, De Nicolao 4, Bramos 3, Haynes 13, Ress, Tonut 5, Biligha 2, Peric 10, Jenkins 2, Cerella 4, Watt 6. All. De Raffaele. Dolomiti Energia Trentino: Shields 27, Forray 6, Gomes 8, Silins 3, Gutierrez 8, Sutton 13, E. Czumbel ne, Flaccadori 8, Hogue 5, Conti ne, Franke 2, Lechtaler ne. All. Buscaglia.

