Trieste Treviso/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Semifinale Serie A2 gara 1)

Diretta Trieste Treviso: info tv e streaming video della attesa gara 1 della semifinale dei play off del campionato di basket di Serie A2. In campo il derby del Triveneto.

27 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Trieste Treviso (LaPresse)

Trieste-Treviso, è la partita in programma oggi domenica 27 maggio 2018 al PalaRubini Alma Arena: palla a due previsto alle ore 18.00 per questa attesa gara 1 delle semifinali. Il grande basket del campionato di Serie A2 torna sotto i riflettori e lo fa con un bel derby del Triveneto dove saranno Trieste e Treviso a contendersi un posto nella finale dei play off promozione. La sfida è storica, i protagonisti di alto rilievo non mancano e la posta in palio è quindi ben alta e ci attendiamo scintille in campo già in questa gara 1: ricordiamo però che questa fase dei tabellone finale si giocherà al meglio delle cinque partite come pure la finalissima, già messa in calendario a partire dal prossimo 10 giugno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la gara 1 tra Trieste e Treviso non sarà trasmessa in diretta tv: tutti gli appassionati quindi non avranno a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita. Le informazioni utili sulla semifinale arriveranno come di consueto dal sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com e che vi fornirà il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo e anche le notizie relative al tabellone dei play off promozione.

COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come i più avranno notato sono due club del girone Est ad affrontarsi oggi per la prima semifinale del tabellone dei play off: ma come siamo arrivati a tale incrocio? Partendo dai padroni di casa di gara 1 e quindi da Trieste , ricordiamo che l’Alma ha avuto facilmente la meglio sul Treviglio agli ottavi di finale, battuta con il netto 3-0. E’ stato invece più impegnativo affrontare i quarti di finale contro la Montegranaro, vecchia conoscenza del girone: la Poderosa ha infatti strappato gara 3 con il risicato risultato di 79-75. Importante anche quanto fatto dal Treviso, che pure ha faticato dagli ottavi di finale: qui la De Longhi aveva affrontato Trapani (sesta classificata nel girone Ovest) a cui aveva ceduto gara 3. Ai quarti di finale Treviso aveva poi affrontato un altro club del girone est ovvero Ferrara (che aveva battuto solo in gara 5 Scafati): qui il percorso fu più preciso con un netto 3-0 a tabella. Pur vedendo quanto fatto finora appare difficile poter dire a chi arriderà il pronostico: sono il campo ci darà la risposta.

