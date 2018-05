Venezia Trento/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (playoff, semifinale gara-2)

Diretta Venezia Trento info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket. Si gioca ancora al Taliercio (oggi 27 maggio)

27 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Venezia Trento: un precedente - LaPresse

Venezia Trento, diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Saverio Lanzarini e Michele Rossi, si gioca stasera e sarà gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket al Taliercio, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Umana Reyer Venezia campione d’Italia in carica, dove oggi assisteremo alla seconda sfida della serie di semifinale che vede la formazione di casa contrapposta alla Dolomiti Energia Trentino; si gioca dunque oggi, domenica 27 maggio alle ore 20.45. Ricordiamo che, dopo le prime due partite a Venezia, la serie nei prossimi giorni si sposterà a Trento per disputare martedì gara-3 e poi giovedì sera l’eventuale gara-4; al Taliercio si tornerà solamente sabato sera, naturalmente nel caso in cui si rendesse necessaria anche gara-5. Trento si è imposta in volata venerdì sera (78-80) e di conseguenza Venezia ha già le spalle al muro: una seconda sconfitta casalinga rischierebbe di essere una condanna per i campioni d'Italia in carica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita fra Venezia e Trento avrà la massima copertura possibile: sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale disponibile in chiaro al numero 57 del telecomando, ma anche su Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; come sempre inoltre l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Rai Play per la Tv di Stato, anche se va ricordato che Eurosport Player è riservato ai soli abbonati; naturalmente sarà disponibile anche il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Taliercio.

RISULTATI E PRECEDENTI

Ci sono davvero tanti motivi d'interesse per seguire questa serie di semifinale tra Venezia e Trento. L'anno scorso fu a sorpresa la finale scudetto, vinta dalla Umana sulla Dolomiti Energia; in questa stagione le due squadre del Nord-Est hanno fatto di nuovo benissimo e meritatamente sono di nuovo fra le prime quattro. Venezia ha onorato lo scudetto che porta sul petto con il primo posto in stagione regolare e la vittoria in FIBA Europe Cup, primo successo internazionale nella storia della Reyer; Trento ha avuto qualche difficoltà in più, ma poi come nello scorso campionato ci ha regalato un girone di ritorno in crescendo, ai quarti ha eliminato Avellino nella sfida più incerto e adesso è di nuovo qui a giocarsi l'accesso a un'altra finale scudetto. L'inizio è stato ottimo, perché in gara-1 è arrivata una preziosissima vittoria per soli due punti (78-80) che ha ribaltato il fattore campo della serie: venerdì è stata la serata di Austin Daye e Shavon Shields, autori di 27 punti a testa, ma solo il secondo ha fatto festa.

