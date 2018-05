Video/ Olimpia Milano Brescia (89-68): highlights della partita (Semifinali basket, gara 2)

Video Olimpia Milano Brescia (risultato finale 89-68): highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali play off di Basket, Serie A1. 1-1 nel tabellone.

27 maggio 2018 Fabio Belli

Video Olimpia Milano Brescia (LaPresse)

Dopo aver perso gara 1, c’era da aspettarsi una reazione da parte dell’Olimpia Milano, per non veder compromessa la possibilità di qualificarsi alla finale Scudetto. Serie riportata sull’1-1 e più che mai aperta dopo una prestazione eccellente da parte dell’Olimpia, che ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, portando ben sei giocatori in doppia cifra. 30 punti nel primo quarto e 30 punti nel secondo per la formazione di casa sono una misura eloquente di quanto l’Olimpia abbia dominato sotto canestro. Primo quarto che si chiude sul 30-13, secondo quarto sul 60-31, una situazione che avrebbe steso anche un toro, figuriamoci la formazione bresciana di stasera, inconcludente sotto canestro e disastrosa in difesa. Anche se va detto che l’Olimpia riesce a mantenere una qualità al tiro straordinaria, anche e soprattutto con le realizzazioni da 3 punti.

L'EA7 GESTISCE IL VANTAGGIO

Avanti di 29 punti a fine primo tempo, Milano decide comprensibilmente di gestire le energie, e finendo avanti più o meno di misura nel terzo e nell’ultimo quarto, Brescia riesce a ridurre da 29 a 21 i punti finali di svantaggio. E’ comunque una dura lezione che riporta a terra Hunt (che chiude a 14 punti personali) e compagni. Per Milano, alla fine si contano 15 punti per Goudelock, 14 per Micov e Gudaitis, e una prova corale che rappresenta soprattutto una straordinaria reazione dopo il ko in gara 1: la corsa all’accesso alla finale Scudetto è ancora più aperta che mai.

