Brescia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (semifinale playoff, gara-3

Diretta Brescia Olimpia Milano, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1. Si arriva al PalaGeorge con il risultato in parità, 1-1

28 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Olimpia Milano, semifinale playoff gara-3 (Foto LaPresse)

Brescia Olimpia Milano si gioca alle ore 20:45 di lunedì 28 maggio: siamo al PalaGeorge di Montichiari per gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2017-2018. La situazione è in equilibrio: 1-1, anche se la vittoria della Leonessa nel primo episodio della serie ha spostato l’ago della bilancia verso la squadra bresciana, che ora ha due partite casalinghe con le quali provare a prendersi subito la finale. Vista dall’altra parte, la EA7 sa di avere comunque le spalle al muro, nonostante la vittoria netta di sabato sera: con una sconfitta regalerebbe agli avversari un match point da giocare tra le mura amiche. Viceversa con un’affermazione tornerebbe a girare il fattore campo, e dunque potrebbe anche permettersi – per quanto rischioso sia – di perdere gara-4, sapendo di avere a disposizione la “bella” al Mediolanum Forum.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre accade nei playoff di Serie A1, anche Brescia Olimpia Milano verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione di stato: appuntamento disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport, disponibile anche in alta definizione, oppure in mobilità visitando il sito www.raiplayit. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, che però è riservato ai soli abbonati al satellite o al digitale terrestre; in assenza di un televisore la piattaforma Eurosport Player mette a disposizione il servizio di diretta streaming video, pagando una quota per l’abbonamento e attivando le immagini su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRECEDENTI E RISULTATI

Le serie playoff sono sempre piuttosto strane, e questa non sta facendo eccezione: se in gara-1 avevamo assistito alla vittoria della Germani in volata, con qualche polemica nel finale legata alla gestione del tabellone e del cronometro, gara-2 è stata dominata dall’Olimpia che, dovendo dare una risposta ai suoi avversari, l’ha data forte e chiara con un primo tempo nel quale ha segnato 60 punti, concedendone appena 31 agli avversari e chiudendo subito i conti. Brescia è tornata a marciare nel secondo tempo, ma era quasi inevitabile e il risultato era in ghiaccio; la Germani ha segnato 37 punti nella ripresa – non tanti di più – ma soprattutto ha costretto Milano a metterne appena 29 nei secondi 20 minuti. Chiaramente però questo parziale, per quanto importante, non è servito a girare la contesa; tuttavia la Leonessa sa di dover ripartire da questo secondo tempo per trovare la grinta e la cattiveria necessarie a prendersi la terza partita, forte del fattore campo che può essere determinante.

L’Olimpia dal canto suo ha distribuito molto bene i suoi punti mandando sei giocatori in doppia cifra (Andrew Goudelock il miglior realizzatore con 15) e dimostrando di saper fare male con più armi, andando a pescare di volta in volta l’elemento più in palla e ancora una volta lasciando intendere di avere a disposizione un roster che nessun altro avversario si può permettere, cosa che alla lunga può chiaramente pagare dividendi. Ci attende una partita davvero interessante e incerta: nei punto a punto Brescia potrebbe essere favorita per la compattezza della sua difesa, mostrata nell’arco di tutta la stagione, ma la Germani dovrà stare attenta a non lasciar scappare un’Olimpia che, qualora dovesse prendere il largo, sarebbe poi complicata da andare a riprendere perché potrà gestire con il talento dei suoi vari giocatori.

