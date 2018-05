Casale Monferrato Fortitudo Bologna/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (semifinale A2)

Diretta Casale Monferrato Fortitudo Bologna: info streaming video e tv dell'attesa gara 1 delle semifinali dei play off promozione della Serie A2 di basket.

28 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Casale Monferrato-Fortitudo Bologna (LaPresse)

Casale Monferrato-Fortitudo Bologna è la partita di basket in programma oggi lunedi 28 maggio 2018 al Pala Ferraris: palla a due atteso alle ore 20.30. Si accenderà oggi la tanto attesa seconda semifinale per il campionato di basket A2 in campo due delle migliori realtà della regalare season da poco chiusasi: in palio un posto in finale e quindi il titolo italiano e la promozione del campionato di A1. Ricordiamo la formula: anche in questa fase delle semifinali del tabellone dei play off di basket A2 si giocherà al meglio delle cinque partite, come pure in finale, ma il programma sarà davvero fittissimo con ben poco tempo di riposare per tutti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che questa gara 1 della semifinale tra Casale Monferrato e Fortitudo Bologna, attesa alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, canale presente al numero 60 del telecomando del digitale terrestre come al 225 della piattaforma satellitare di Sky. La diretta streaming video della sfida sarà offerta a tutti sul sito ufficiale Sportitalia.com: servizio disponibile anche sull’app Sky Go per gli abbonati al satellite.

COME ARRIVANO I DUE CLUB

Di certo si tratta di un incrocio che ben si poteva immaginare alla vigilia dei play off per la promozione del basket A2: dopo tutto si tratta di due delle formazioni più forti in stagione, pur in due gironi diversi. Il loro cammino poi in questa fase finale del campionato è stato importante: diamo quindi un occhio al tabellone. Per Casale Monferrato infatti gli ottavi di finale con Jesi sono apparsi poco già di una formalità: 3-0 il risultato netto della serie. Appena più movimentato il passaggio ai quarti di finale: qui la Novipiù ha incontrato Udine, le quale è riuscita a strappare il successo in gara 3 (sia pure con il risicato risultato di 67-66). Più impegnativo il cammino della Fortitudo Bologna che agli ottavi ha battuto in appena tre incontri Agrigento. Più faticoso invece il passaggio ai quarti di finale dove gli emiliani hanno trovato Verona: gli scaligeri però sono riusciti a strappare infine solo gara 3 anche con un pesante risultato di 78-68. Alla fine il tabellone ha però premiato questo incrocio, il cui esito appare ancora molto aperto: solo il campo ci darà il nome della seconda finalista per i play off della Serie A2 di basket.

