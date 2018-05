Trento Venezia/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (playoff, semifinale gara-3)

Diretta Trento Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della semifinale dei playoff di basket (oggi martedì 29 maggio)

29 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Trento Venezia - LaPresse, repertorio

Trento Venezia, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Maurizio Biggi e Manuel Attard, si gioca stasera e sarà gara-3 della semifinale dei playoff della Serie A 2017-2018 di basket alla BLM Group Arena, come è noto per motivi di sponsorizzazione il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Dolomiti Energia Trentino, dove oggi assisteremo alla terza sfida della serie di semifinale che vede la formazione di casa contrapposta alla Umana Reyer Venezia campione d’Italia in carica; si gioca dunque oggi, martedì 29 maggio alle ore 20.45. Ricordiamo che la serie si è spostata oggi a Trento dopo le prime due partite disputate a Venezia e terminate con una vittoria per parte al termine di sfide sempre incerte, equilibrate ed emozionanti, anche se inevitabilmente cariche di tensione; di certo sarà necessaria anche gara-4, giovedì sera di nuovo a Trento, mentre per l’eventuale gara-5 si tornerebbe sabato al Taliercio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita fra Trento e Venezia avrà la massima copertura possibile: sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD, canale disponibile in chiaro al numero 57 del telecomando, ma anche su Eurosport 2, visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium; come sempre inoltre l’appuntamento per gli appassionati sarà anche con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, che si aggiunge ai servizi garantiti da Rai Play per la Tv di Stato, anche se va ricordato che Eurosport Player è riservato ai soli abbonati; naturalmente sarà disponibile anche il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla BLM Group Arena.

RISULTATI E PRECEDENTI

Ci sono davvero tanti motivi d'interesse per seguire questa serie di semifinale tra Venezia e Trento, che l’anno scorso fu a sorpresa la finale scudetto vinta dalla Umana sulla Dolomiti Energia; in questa stagione le due squadre del Nord-Est hanno fatto di nuovo benissimo e meritatamente sono di nuovo fra le prime quattro. Venezia ha onorato lo scudetto con il primo posto in stagione regolare e la vittoria in FIBA Europe Cup, primo successo internazionale nella storia della Reyer; Trento ha avuto qualche difficoltà in più, ma poi come nello scorso campionato ci ha regalato un girone di ritorno in crescendo, ai quarti ha eliminato Avellino nella sfida più incerto e adesso è di nuovo qui a giocarsi l'accesso a un'altra finale scudetto. La Dolomiti Energia ha pure espugnato il Taliercio in gara-1 (78-80), mentre domenica sera in gara-2 Venezia ha ristabilito la parità al termine di un’altra partita incerta (80-77) e purtroppo anche carica di tensioni, che si sono infiammate nel finale con le espulsioni di De Raffaele e Sutton oltre all’infortunio di Bramos. Clima incandescente, speriamo che gli animi si siano rasserenati in queste 24 ore per goderci semplicemente uno spettacolo di grande basket, come Trento e Venezia sono certamente in gradi di regalarci.

