Trieste Treviso/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (playoff A2, semifinale gara-2)

Diretta Trieste Treviso info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-2 della semifinale playoff basket A2 (oggi martedì 29 maggio)

29 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Trieste Treviso, basket A2 (Foto LaPresse, repertorio)

Trieste Treviso, diretta dagli arbitri Stefano Ursi, Sergio Noce e Michele Centonza, si gioca stasera martedì 29 maggio alle ore 20.30 come gara-2 della semifinale promozione dei playoff della Serie A2 2017-2018 di basket al Pala Rubini Alma Arena della città giuliana, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Alma Pallacanestro Trieste, dove oggi assisteremo alla seconda sfida della serie di semifinale che vede la formazione di casa contrapposta alla De’Longhi Treviso. Ricordiamo che la serie è cominciata domenica con gara-1 giocata sempre a Trieste e vinta dai giuliani con il punteggio di 84-78; il format della semifinale è 2-2-1 e di conseguenza questa sera si gioca nuovamente a Trieste, mentre gara-3 e l’eventuale gara-4 saranno a Treviso e si tornerà in Friuli-Venezia Giulia solo in caso di gara-5. In palio dalla Serie A2 c’è una sola promozione nel massimo campionato, che la vincente di questa semifinale dovrà contendere a chi avrà la meglio tra la Fortitudo Bologna e Casale Monferrato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita fra Trieste e Treviso sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, canale disponibile sia in chiaro sia sulla piattaforma satellitare Sky, con la diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito Internet dell’emittente, all’indirizzo sportitalia.com; naturalmente sarà disponibile anche il sito ufficiale www.legapallacanestro.com per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Pala Rubini Alma Arena.

RISULTATI E PRECEDENTI

La serie di semifinale fra Trieste e Treviso, derby del Nord-Est che in questo momento sta ottenendo grandi soddisfazioni dal basket, è iniziata dunque domenica sera con gara-1, sempre in casa di Trieste che è la migliore testa di serie, con la vittoria per 84-78 dei giuliani, spinti soprattutto da un fenomenale Javonte Damar Green, autore di 29 punti con 10/11 nel tiro da 2, 2/4 da 3 e 3/4 nei liberi oltre a otto rimbalzi, spalleggiato comunque da altri quattro giocatori dell’Alma Pallacanestro in doppia cifra, cioè Matteo Da Ros, Federico Mussini, Laurence Bowers e Juan Fernandez, mentre alla De’Longhi Treviso non sono bastati i 17 punti di Michele Antonutti più Isaiah Swann, Matteo Imbrò e Matteo Fantinelli anch’essi in doppia cifra. Treviso era andata all’intervallo lungo in vantaggio di quattro lunghezze (36-40), ma nella ripresa Trieste ha fatto meglio con i parziali di 24-18 nel terzo quarto e 24-20 negli ultimi 10 minuti.

