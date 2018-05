Video/ Brescia Olimpia Milano (74-80): highlights della partita (Basket Serie A1, semifinali gara 3)

Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 74-80): highlights della partita di basket, valida come gara 3 delle semifinali dei play off scudetto della Serie A1.

29 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Brescia Olimpia Milano (LaPresse)

Al PalaGeorge l'EA7 Olimpia Milano si impone in trasferta sul campo della Germani Basket Brescia per 80 a 74. L'equilibrio tra le due compagini permane sia nel primo che nel secondo tempo, con i milanesi a cercare di tenere in mano le redini dell'incontro mentre i padroni di casa si rialzano solamente sul finire del secondo quarto, complice anche i tanti errori commessi nei tiri liberi dalla lunetta. Da una parte Landry per i bresciani e dall'altra Goudelock, insieme con Micov, guidano le proprie squadre e, nell'ultimo periodo, i biancorossi correggono la superficialità mostrata raggiungendo la vittoria senza grandi difficoltà. Grazie a questo risultato è ora Milano a condurre la serie per 2 a 1 su Brescia e mercoledì, al termine di gara 4, potrebbe già delinearsi quale squadra potrà accedere alle finali playoff.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come a fare la differenza in favore dell'Olimpia Milano sia stata la superiorità nei tiri liberi e da 3 punti, rispettivamente 12 contro 5 e 14 contro 11 quelli segnati. I biancorossi non hanno dominato nei rimbalzi, 27 a 31, ma sono comunque stati in grado di superare i biancoblu in quanto a palle rubate, 27 a 10, pur avendone anche perse un numero maggiore, 15 a 11. Guardando le prestazioni individuali bisogna sottolineare senza dubbio la prova di Goudelock e Micov per Milano, autori di 20 e 16 punti, contrapposti a Landry e Vitali, a loro volta protagonisti con 19 e 18 punti.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro l'MVP di serata Goudelock ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Eurosport: "Sì è dura ma lo aspettavamo da tempo. Abbiamo tanta potenza di fuoco e per me si tratta di specialmente di restare concentrato dal punto di vista difensivo. In attacco abbiamo iniziato ad avere spazio per tirare nel secondo tempo e alla fine ci siamo presi i tiri che ci servivano. Mercoledì abbiamo un'altra grande partita. Un'altra partita? Sì siamo molto carichi, è tutto la stagione che aspettiamo questo momento, un'altra grande partita per noi. Se non ti piace tutto questo non dovresti giocare a basket, è quello per cui viviamo: non vedo l'ora!"

