Brescia Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (semifinale playoff A1, gara-4)

Diretta Brescia Olimpia Milano, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della semifinale playoff di basket Serie A1. Al PalaGeorge primo match point in mano alla EA7

30 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Brescia Olimpia Milano, semifinale playoff gara-4 (Foto LaPresse)

Brescia Olimpia Milano verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Martolini e Andrea Bongiorni: alle ore 20:45 di mercoledì 30 maggio si gioca al PalaGeorge di Montichiari per gara-4 della semifinale playoff di basket Serie A1 2017-2018. Serie ribaltata dalla EA7, che si presenta in vantaggio per 2-1 e con il match point a disposizione: in caso di vittoria Milano sarà la prima finalista del campionato e attenderà una tra Venezia e Avellino, se invece la Germani dovesse vincere si andrebbe a gara-5, ma l’Olimpia avrebbe il vantaggio di giocarla tra le mura del Mediolanum Forum. Dunque una gara che la Leonessa non può permettersi di sbagliare se vuole tenere vivo il sogno di raggiungere la finale scudetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre, Brescia Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta tv sia in chiaro, dunque su RaiSport (disponibile anche in alta definizione) che su Eurosport 2, accessibile solo agli abbonati alla televisione satellitare o al digitale terrestre. Esiste poi la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, anche qui con doppia opzione: la prima è quella di visitare senza costi il sito www.raiplay.it selezionando poi il canale di riferimento, la seconda invece è la piattaforma Eurosport Player, che si può attivare pagando una quota in abbonamento. Sul portale ufficiale www.legabasket.it troverete invece informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Serie girata, come dicevamo: Brescia l’aveva aperta espugnando il Forum e lasciando intendere di poterla chiudere al PalaGeorge, soprattutto perchè in passato l’Olimpia aveva mostrato di poter soffrire situazioni difficili di risultato e stress e perchè costruita più che altro per dominare - quantomeno in ambito nazionale. Così non è stato, e forse in questo ha contribuito anche la presenza in panchina di Simone Pianigiani: la grande esperienza del coach è stata decisiva nel far recuperare Milano, che ha dominato il secondo episodio della semifinale ed è così riuscita a riprendersi mentalmente, presentandosi a Montichiari con la consapevolezza di poter prendere l’inerzia della serie e arrivare al vantaggio. Così è stato: il modo in cui la Germani ha perso rischia ora di essere pesantissimo dal punto di vista psicologico, perchè ancora una volta la squadra di Andrea Diana è andata in vantaggio nel primo tempo e ha poi subito la graduale ma inesorabile rimonta della EA7.

La partita si è risolta sul filo di lana, più o meno: Brescia è tornata a -3 in un paio di occasioni con Michele Vitali e Benjamin Ortner, ma qui la freddezza dell’Olimpia si è fatta sentire e con una tripla di Andrew Goudelock e una schiacciata di Arturas Gudaitis gli ospiti hanno chiuso i conti. Non è bastato nemmeno il 45,8% dall’arco alla Leonessa, e questo è un dato sicuramente preoccupante in vista di gara-4; adesso Brescia non ha altra strada percorribile che la vittoria interna, per prolungare la serie e scommettere nuovamente sul fattore psicologico, instillando paure e dubbi in una Olimpia che forse pensava di aver già guadagnato il pass per la finale. La sensazione però è che per quanti sforzi la Germani faccia, Milano abbia capito come affrontare questa squadra e non si faccia trovare impreparata: staremo a vedere se si tornerà ad Assago per il quinto episodio o se la semifinale playoff terminerà questa sera, con la prima finalista.

