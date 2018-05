Casale Fortitudo Bologna/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (semifinale A2 gara-2)

Diretta Casale Monferrato Fortitudo Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A2. La Novipiù è avanti 1-0 nella serie

30 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Casale Monferrato Fortitudo Bologna, basket A2 (Foto LaPresse)

Casale Monferrato Fortitudo Bologna si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 30 maggio: presso il PalaFerraris va in scena gara-2 della semifinale playoff di basket Serie A2 2017-2018. La situazione vede la Junior in vantaggio 1-0, grazie alla vittoria sul filo di lana ottenuta due sere fa: dunque per i piemontesi c’è la grande occasione di portare a due gare il proprio vantaggio e arrivare al PalaDozza con il match point sulla racchetta, mettendo pressione a una Consultinvest che, al contrario, dovrà provare a vincere per girare il fattore campo e avere la possibilità di chiudere la serie e volare in finale con due affermazioni casalinghe. Il primo episodio ci ha comunque detto che tra le due squadre regna l’equilibrio, e dunque è ancora molto difficile pronosticare come potranno andare le cose in questa serata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Casale Monferrato Fortitudo Bologna non sarà trasmessa in diretta tv, nè per questa partita avrete a disposizione una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili sulla partita dei playoff di Serie A2 potrete rivolgervi al sito www.legapallacanestro.com, che permette di consultare le sue pagine e accedere al tabellino play-by-play e alle statistiche dei giocatori impegnati in campo. Ricordiamo anche gli account ufficiali presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter: @juniorcasale per la Novipiù, @f103official per la Consultinvest.

RISULTATI E PRECEDENTI

Gara-1 è stata spettacolare: un susseguirsi di grandi emozioni con Casale Monferrato che è partita forte ma ha subito la rimonta della Fortuitudo arrivata anche ad avere un vantaggio importante nel terzo quarto, prima di crollare e concedere la controrisposta interna. Con un parziale finale di 23-11, maturato dal -10 a fine terzo periodo, la Junior ha vinto la partita; sotto di 3 per un canestro di Daniele Cinciarini a 1’05’’ dalla sirena, i padroni di casa hanno reagito con due liberi di Luca Severini e la tripla di Giovanni Tomassini, mentre Guido Rosselli e Stefano Mancinelli hanno sbagliato le due conclusioni che avrebbero potuto cambiare la storia della partita. Cosa ci ha detto dunque questo primo episodio della semifinale playoff? Si può leggere in diversi modi: una prima chiave vuole Casale Monferrato capace di rispondere colpo su colpo agli strappi della Fortitudo, e dunque in grado di valer valere la propria compattezza di fronte a un’avversaria che a livello di roster sembra avere qualcosa in più.

La seconda chiave invece ci racconta di una Bologna che anche sul parquet esterno è rimasta a contatto e anzi aveva anche preso il largo, e che dunque costringe la Novipiù a giocare un’altra partita dai questo tenore per salire 2-0 e aumentare le possibilità di andare in finale. Quello che balza all’occhio è il fatto che i tre veterani della Consultinvesti sono stati in campo tantissimo, praticamente per tutta la partita: da questo punto di vista, forse Gianmarco Pozzecco dovrà rivedere le proprie rotazioni concedendo maggiore riposo ai tre tenori, altrimenti potrebbe vederli arrivare ai momenti decisivi della partita e della serie con l’acqua alla gola, non potendo utilizzarli per prendersi la terza affermazione e volare in finale. Ci aspetta comunque una grande partita questa sera, con la speranza che l’intensità e le giocate siano le stesse cui abbiamo assistito lunedì.

