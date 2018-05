Video/ Trento Venezia (81-63): highlights della partita (Basket Serie A1, semifinali gara 3)

30 maggio 2018

Trento rispetta il fattore campo conquistando il successo in gara-3 davanti ai propri sostenitori vincendo per 81-63 e garantendosi così il vantaggio col 2 a 1 nella serie. L'ampia vittoria in realtà è stata più sofferta di quanto non dica il risultato visto che i ragazzi di coach Buscaglia erano avanti solamente di due lunghezze all'inizio del quarto periodo quando Sutton e Gomes hanno firmato il mini-break di 12 a 0 che ha deciso l'incontro. Parte subito fortissimo Trento trascinato da un positivo Forray che con una pesante tripla ha fissato il punteggio subito sul 9-2 che ha costretto coach De Raffaele ad affidarsi ad un time-out; dopo la sosta il nervosismo tra i lagunari aumenta e Daye sul 14-5 si rende protagonista che l'Aquila non sfrutta ed anzi avvia un mini-break firmato dal subentrato Peric che è risucito ad accorciare fino al 15-9. Dopo l'ennesimo canestro del croato, da ambo le parti la precisione è iniziata a diminuire drasticamente lasciando bloccato il punteggio per qualche minuto fino a quando Sosa ha realizzato l'ultimo prima della sirena che si è così chiuso sul 19-11. Dopo la sosta sono i padroni di casa a ripartire decisamente meglio e sfruttando la tripla realizzata da Flaccadori sono riusciti subito ad allungare fino al 23-14. Trento però inizia a calare visibilmente l'intensità e così la Reyer riesce ad accorciare grazie ad una pesante tripla realizzata da Jenkins che ha accorciato fino al 23-21 che ha costretto coach Buscaglia ad affidarsi ad un time-out. Dopo la sosta la lotta aumenta così come il nervosismo che porta Daye e Sutton a subire un doppio fallo tecnico che estromette momentaneamente il numero 9 lagunare dalla sfida. Il numero 2 di casa dopo il fischio inizia però a prender il possesso dell'area piccola riuscendo così a spingere i suoi grazie all'ennesimo canestro di Shields a portare il punteggio sul 30-23 quando a salire in cattedra è Watt che con quattro punti consecutivi è riuscito ad avvicinare la Reyer sul 32-29. Il primo periodo si è poi concluso con la formazione di coach Buscaglia in netta ripresa con un incredibile canestro segnato proprio sulla sirena ed in precario equilibrio da De Nicolao sul 38-33.

Dopo la sosta il match riparte in maniera equilibrata con entrambe le difese che riescono ad impedire agli attaccanti di segnare con facilità e così il punteggio si blocca fino a quando Shields con una gran schiacciata realizza il canestro del 46-38 che costringe cosach De Raffaele ad affidarsi ad un time-out. La sosta giova ancora una volta ai lagunari che grazie agli scatenati Biligha e Haynes riescono a riequilibrare il punteggio sul 47-47; Trento però è in serata positiva e con grazie alle triple di Silins e Shields riesce nuovamente ad allungare fino al 58-50. Prima della sirena però è ancora una volta la Reyer a reagire con due triple consecutive messe a segno da De Nicolao e Tonut che sono riusciti a chiudere il terzo periodo sul 58-56. L'ultimo quarto viene iniziato alla grandissima dalle Aquile che costringono gli ospiti a ripetuti errori che gli scatenati Sutton e Gomes, autore di due incredibili triple consecutive, riescono a punire firmando un mini-break di 12-0, portando il punteggio sul 70-56 che sembra già una sentenza a pochi minuti dal termine. Il tentativo disperato di rimonta di Jenkins, è stato vanificato dal decisivo Gutierrez che con una tripla ed un pregevole assist per Hogue ha portato il punteggio sull'81-63 che ha mandato in visibilio il caloroso pubblico di casa che vede sempre più vicina la finale scudetto per la quale manca solamente un successo.

