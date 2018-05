Video/ Trieste Treviso (69-65): highlights della partita (Basekt A2, semifinale gara 2)

Video Trieste Treviso (risultato finale 69-65): highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off del basket della Serie A2. L'Alma avanti per 2-0.

30 maggio 2018 Marco Guido

Video Trieste Treviso (LaPresse)

Trieste riesce a replicare il successo conquistato in gara-1 vincendo anche la seconda contro Treviso per 69-65 rischiando qualcosa solamente nei minuti finali quando, dopo aver raggiunto 14 punti di vantaggio, si è fatta rimontare fino al -1 quando a decidere il match ci ha pensato il grande protagonista della serata Green che ha realizzato il 33^ punto con un tiro libero che ha chiuso la partita sul 69-65. Parte meglio Treviso che grazie a tre canestri consecutivi di Lombardi riescono ad allungare immediatamente fino al 4-10 quando i padroni di casa riescono ad aumentare l'intensità difensiva e grazie alla tripla di Green riescono ad avvicinarsi fino al 13-14. Lo stesso numero 5 poco dopo è riuscito a recuperare un ottimo pallone che ha trasformato in sorpasso con un bel canestro in penetrazione che ha fissato il punteggio sul 17-15; il quarto si è poi concluso col canestro di Fantinelli che bloccato lo score sul 19-18. Dopo la sosta ripartono meglio gli ospiti che riescono subito a portarsi sul 19-22 quando sono invece Loschi e Mussini a guidare la rimonta di Trieste che riesce così a portarsi avanti fino al 27-22; dopo una fase piuttosto combattuta ed equilibrata è ancora una volta Loschi ad infiammare il pubblico di casa con l'ennesima tripla che ha portato lo score sul 34-26. La prima metà di gara veniva poi definitivamente archiviata col canestro segnato poco prima della sirena da Fernandez che ha fissato lo score sul 38-30 sul quale le due squadre sono rientrate negli spogliatoi.

INTERVALLO

Dopo l'intervallo il match riparte in maniera equilibrata e, dopo una tripla firmata da Musso, ci pensa Green a rispondergli con una conclusione dall'arco ed una penetrazione che ha portato il punteggio sul 47-38 quando coach Pillastrini prova a rompere il ritmo con un time-out che sveglia anche Swann che con una tripla riporta sotto gli ospiti fino al 47-44. A riportare avanti Trieste ci pensa un ispirato Cavaliero che con due canestri ed un assist firma l'allungo che Green conclude con un tiro libero poco prima della sirena che ha fissato lo score sul 58-50 sul quale entrambe le formazioni si sono fermate in attesa dell'ultimo e decisivo quarto. Dopo l'ennesima tripla di Green che ha portato lo score sul 64-50, Treviso è riuscita immediatamente a reagire grazie a Fantinelli e Musso che hanno portato il punteggio sul 64-57 che ha costretto coach Damassol ad affidarsi ad un time-out che però non è riuscito ad invertire l'inerzia in favore degli ospiti che grazie al canestro di Bruttini da sotto il tabellone sono riusciti a riavvinarsi sul 64-63. Il match viene poi deciso da due errori di Imbrò che, dopo aver sbagliato una conclusione, ha anche perso un sanguinoso pallone che ha permesso a Green di segnare ancora portando il punteggio sul 67-63, dopo un altra realizzazione di Bruttini, Green si dimostra freddissimo realizzando i due tiri liberi coi quali ha portato lo score sul 69-65 e chiudendo un match archiviato col disperato tentativo dalla distanza di Swann che sbagliando ha lasciato invariato il risultato sul 69-65 finale.

