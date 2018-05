Golden State Cleveland/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Finali NBA gara-1)

Diretta Golden State Cleveland, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 delle finali NBA. Per il quarto anno consecutivo sono queste due squadre a giocarsi il titolo

31 maggio 2018 - agg. 31 maggio 2018, 12.34 Claudio Franceschini

Diretta Golden State Cleveland, finali NBA gara-1 (Foto LaPresse)

Golden State Cleveland, gara-1: ci siamo, alle ore 3.00 italiane della mattina di venerdì 1 giugno (nella Baia saranno invece le 19 della sera precedente) la Oracle Arena ospita il primo episodio della finale NBA 2017-2018. Primo episodio che in realtà possiamo dire sia il numero 19: per il quarto anno consecutivo infatti Warriors e Cavaliers si trovano di fronte nella serie che assegna il titolo della pallacanestro americana, fatto questo che non è mai successo nella storia. C’è una favorita d’obbligo ed è la squadra che ha vinto la Western Conference ed è campione NBA in carica, ma con il LeBron James visto in questi playoff è davvero tutto possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Golden State Cleveland è un’esclusiva in diretta tv sui canali del satellite: Sky Sport 2 trasmetterà le immagini di tutta la serie raccontata in maniera puntuale dalla sua squadra, capitanata da Flavio Tranquillo e corredata da Alessandro Mamoli e Francesco Bonfardeci, con Marco Crespi, Davide Pessina e Matteo Soragna che daranno una mano con il commento tecnico. Chiaramente ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sarà dunque Golden State Cleveland per il quarto anno consecutivo, e ancora una volta i Warriors hanno il vantaggio del fattore campo: significa che giocheranno le prime due partite in casa per poi andare alla Quicken Loans Arena per affrontare gara-3 e gara-4. Finora due vittorie per Golden State e una per Cleveland, che però nel 2016 ha fatto un miracolo rimontando da 1-3: nessuna squadra ci era mai riuscita nella storia delle Finali NBA. Lo scorso anno i Warriors avevano vinto 4-1; quest’anno c’è chi dice che possa anche essere uno sweep, ma la realtà dei fatti è che i campioni in carica hanno mostrato qualche crepa in più rispetto a quanto mostrato nelle stagioni precedenti. Entrambe sono reduci da una serie chiusa in sette partite, e con vittorie esterne per arrivare fino a qui (Golden State contro gli Houston Rockets che avevano il miglior record di regular season, Cleveland contro la giovane Boston orfana del grande ex Kyrie Irving e di Gordon Hayward, che ha saltato tutta la stagione essendosi infortunato dopo cinque minuti della gara di apertura, proprio contro i Cavs).

Se parliamo dei roster, sicuramente quello di Golden State è più completo perché può contare, oltre che sui quattro top player (Steph Curry, Kevin Durant, Draymond Green e Klay Thompson) anche su giocatori come Andre Iguodala (che però salterà gara-1 e andrà valutato per le partite seguenti), Shaun Livingston, Nick Young e i cresciutissimi Jordan Bell e Kevon Looney. I Cavaliers vanno dove li porta LeBron James: il Re sta giocando una pallacanestro stellare, in gara-7 al Garden è rimasto in campo per 48 minuti e nonostante questo ha dominato nei momenti chiave. Il supporting cast come sempre deve elevare le sue prestazioni perché la franchigia dell’Ohio abbia una possibilità: Kevin Love, JR Smith e Kyle Korver hanno già vissuto contesti simili mentre altri sono al primo viaggio alle Finals, e questo ovviamente potrebbe contare. Da capire comunque come si svilupperà la serie: Phil Jackson, un signore che ha vinto 11 titoli, diceva che non si inizia a giocare prima di una vittoria in trasferta, e dunque vedremo chi eventualmente riuscirà a prenderla per indirizzare queste attesissime finali.

