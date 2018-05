Trento Venezia/ Streaming video e diretta Rai.tv: orario e risultato live (semifinale playoff A1, gara-4)

Trento Venezia, che verrà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Dino Seghetti e Mark Bartoli, si gioca giovedì 31 maggio presso la BLM Group Arena: in gara-4 della semifinale playoff di basket Serie A1 2017-2018, l’Aquila ha il primo match point sulla racchetta. Incredibile ma vero: i campioni in carica della Reyer si trovano di fronte all’elimination game, come dicono dall’altra parte dell’Oceano, e non possono più permettersi passi falsi. Trento, che per tutto il girone di andata ha lottato per salvarsi e non è stata sicura di giocare i playoff se non a poche giornate dal termine della regular season, adesso può andare a prendersi per il secondo anno consecutivo la serie per lo scudetto, e già pensare che si sia arrivati a gara-4 con questo contesto è pazzesco.

Trento Venezia verrà trasmessa come sempre in diretta tv, ed è un appuntamento in chiaro per tutti visto che sarà su RaiSport, disponibile anche in alta definizione; in alternativa potrà comunque essere seguita su Eurosport 2 dagli abbonati alla televisione satellitare o quella del digitale terrestre. Sono due anche le possibilità di diretta streaming video: il sito www.raiplay.it, che non comporta costi, oppure l’abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che dall’inizio della stagione fornisce tutte le partite del principale campionato di basket italiano.

Incredibile o meno, Venezia soffre tantissimo l’energia e la voglia dell’Aquila: già per vincere gara-2 e garantirsi la parità i campioni d’Italia hanno dovuto sudare sette camicie e arrivare all’ultimo possesso. Il terzo episodio della serie invece è stato indicativo: Trento è partita forte, ha tenuto un buon vantaggio nel primo periodo e si è presentata all’ultima sirena ancora avanti nel punteggio, ma avendo perso tutto lo slancio e con Venezia attaccata. Il quarto periodo però è stato vinto per 23-7 dai padroni di casa: la squadra campione d’Italia e vincitrice della regular season non è riuscita a raggiungere i 10 punti nel singolo quarto, andando incontro a percentuali pessime e non trovando risposte alla fisicità degli avversari. La serie insomma sembra parlare chiaro: in questo momento la Dolomiti Energia è superiore alla Reyer, e sottolineiamo l’aspetto temporale perché se questa serie si fosse giocata in un altro periodo avrebbe potuto portare a un risultato ben diverso. Adesso però Maurizio Buscaglia si trova a guidare un gruppo al massimo delle possibilità fisiche e mentali, che sta veramente facendo vedere di meritare questo viaggio alle finali (se arriverà). Attenzione però: le serie playoff sono destinate a cambiare anche per un particolare, e dunque Venezia ha ancora una possibilità di riaprire tutto. A condizione però che trovi una maggiore fluidità nel gioco offensivo (10 canestri su assistenza in gara-3) e percentuali migliori, perché ha tirato 6/23 dall’arco e nel quarto periodo, quello che è costato la sconfitta, è arrivata a 2/12 con i soli Michael Jenkins e Stefano Tonut a segnare.

