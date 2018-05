Video/ Brescia Olimpia Milano (70-76): highlights della partita (Basekt Serie A1, semifinale gara 4)

Video Brescia Olimpia Milano (risultato finale 70-76): highlights della partita, valida come gara 4 delle semifinali play off di basket serie a1. L'Ea7 vola in finale.

31 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Brescia Olimpia Milano (LaPresse)

Al PalaGeorge di Montichiari l'EA7 Olimpia Milano supera in trasferta la Germani Basket Brescia per 76 a 70. Nel primo tempo i biancorossi cercano di prendere il largo sin dal primo quarto e, dopo un tentativo di rimonta da parte dei padroni di casa nella seconda frazione, mantengono il medesimo distacco pure all'intervallo lungo grazie anche alla prova di Kuzminskas, oltre alla scarsa mira nel tiro da 3 dei biancoblu. Nel secondo tempo la squadra di coach Diana prosegue il proprio cammino verso una difficile rimonta che viene disinnescata sapientemente dagli uomini di Pianigiani, bravi a chiudere nell'ultimo quarto nonostante appunto il ritorno degli avversari. Tramite la vittoria in gara 4, l'Olimpia Milano vince la serie per 3 a 1 ed accede alle finali playoff valide per lo scudetto eliminando Brescia, salutata dagli applausi dei propri tifosi al termine della sfida.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro spicca senza dubbio la parità nella percentuale al tiro, 41,3% ciascuna con 26 canestri realizzati per parte, e nelle palle perse, 8 a testa. Rispetto a gara 3, la Junior Libertas ha saputo correggere le proprie difficoltà nei tiri dalla lunetta, 14 a 13 quelli segnati, ma a fare la differenza sono state le conclusioni da 3, 11 a 4 in favore di Milano, sotto invece nei rimbalzi totali, 37 a 35. I biancorossi si sono poi distinti per stoppate, 3 a 0, e palle recuperate, 5 a 2. Infine, bisogna senza dubbio sottolineare la prova dell'ala lituana Kuzminskas, autore di addirittura 24 punti nel successo milanese mentre, sul fronte opposto, Sacchetti è stato il top scorer con appena 13 punti.

LE DICHIARAZIONI

Al termine dell'incontro Mindaugas Kuzminskas, ala piccola biancorossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Eurosport: "Penso che per noi fosse la partita più importante per noi perchè Brescia è davvero una buona squadra, ci hanno battuto a casa nostra ed è stato veramente difficile giocare qui, quindi siamo felici di aver mostrato il carattere della nostra squadra ed abbiamo vinto due partite in trasferta. Chi preferisco in finale? Non scegliamo l'avversario: contro entambe la squadre è dura giocare quindi non so... Il nostro obiettivo era quello di vincere questa semifinale e a noi non ci interessa chi affronteremo in finale perchè entrambe le squadre sono molto buone: Trento sta combattendo come dei matti, Venezia è davvero buona nella tattica e difensivamente, è lo stesso. E' tutto su di noi alla fine perchè abbiamo molti buoni giocatori e un giorno uno gioca meglio, un altro giorno emerge bene un altro giocatore: dobbiamo usare questa nostra forza anche in finale. In questo momento voglio ringraziare pure in nostri fans che sono venuti ed anche quelli di Brescia, è stata un'atmosfera stupefacente in cui giocare."

