Video/ Casale Monferrato Fortitudo Bologna (82-79): highlights della partita (Basket A2, semifinali gara 2)

Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna (risultato finale 82-79): highlights della partita, valida come gara 2 delle semifinali dei play off dei basket Serie A2.

31 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Casale Monferrato Fortitudo Bologna (LaPresse)

Al PalaFerraris Casale Monferrato supera per 82 a 79 la Fortitudo Bologna. Nel primo tempo gli ospiti cercano di mettere da subito in chiaro la loro voglia di pareggiare la serie aggiudicandosi brillantemente il primo quarto. Tuttavia, i padroni di casa ribaltano la situazione senza problemi riuscendo pure a chiudere in vantaggio sugli avversari all'intervallo lungo, per poi riconfermarsi anche in apertura di secondo tempo. Solamente nell'ultimo quarto di gioco i bianconeri riescono a farsi valere ma è ormai troppo tardi e la squadra di coach Ramondino riesce ad amministrare fino alla sirena finale. Grazie al successo conquistato a Casale Monferrato, la Novipiù Junior Libertas conduce ora la serie per 2 a 0, avendo vinto appunto le prime due sfide, mentre la Consultinvest tenterà l'impresa in casa propria a partire da sabato in gara 3.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Fortitudo Bologna abbia maturato una percentuale maggiore al tiro rispetto alla Novipiù, il 50% contro il 48,2%. Grande abilità mostrata ancora dai bianconeri emiliani per quanto concerne i rimbalzi, ben 38 a 28, e, dal punto di vista disciplinare, Casale Monferrato è stata più fallosa a causa del 25 a 21 nel computo dei falli commessi. Infine, i padroni di casa hanno portato 4 giocatori in doppia cifra contro i 5 degli avversari ma il massimo numero di punti realizzati da un singolo è stato 18, raggiunto rispettivamente sia da Blizzard da un lato che da Rosselli dall'altro.

