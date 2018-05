Risultati playoff basket A2/ Diretta live score delle partite: Trieste e Scafati per chiudere (gara-3)

04 maggio 2018 Claudio Franceschini

I playoff di basket Serie A2 2017-2018 proseguono nella giornata di venerdì 4 maggio: inizia gara-3, e dunque siamo a campi invertiti rispetto ai primi due episodi di ciascuna serie. Le squadre che non avevano il vantaggio del fattore campo giocheranno davanti al loro pubblico questa partita e, qualora siano sotto 0-2, eventualmente la quarta; poi si tornerà nel caso sul parquet della meglio piazzata in regular season, per la decisiva sfida che varrà la qualificazione ai quarti di finale. Sono tre le partite in programma: alle ore 20:30 Ferrara-Scafati, alle ore 21:00 Treviglio-Trieste e Montegranaro-Biella. Due squadre hanno il match point sulla racchetta, nella terza gara siamo invece in parità e dunque, vada come vada, la serie non si chiuderà questa sera.

RISULTATI PLAYOFF A2 (gara-3)

LA SITUAZIONE

Trieste e Scafati arrivano a gara-3 con la possibilità di chiudere gli ottavi di finale, tra Montegranaro e Biella è parità: per l’Alma e la Givova terminare questa sera la serie sarebbe un bel colpo, perchè permetterebbe loro di riposarsi in vista dei quarti. La finalista dello scorso anno ha dominato la seconda partita, riuscendo a scrollarsi di dosso qualche ruggine che aveva invece impedito di spiccare il volo all’esordio; troppo più forte questa Trieste per pensare che la Remer possa fare il colpo, ma attenzione perchè lo scorso anno Treviglio era riuscita a vincere entrambe le partite casalinghe e aveva costretto i giuliani a tornare al PalaRubini per gara-5. Scafati ha avuto qualche problema in più per portarsi sul 2-0 contro Ferrara, ma anche qui i valori sono emersi nelle due partite del PalaMangano; gara-2 è stata tirata fin quasi all’ultimo, poi la Givova ha preso il largo. Equilibrato invece il match tra Biella e Montegranaro: la Poderosa ha già fatto saltare il fattore campo e anche nel secondo episodio ha rischiato di espugnare l’HYPE Forum, alla fine la Eurotrend ha sorpassato e controllato ma i marchigiani adesso si presentano al pubblico del PalaSavelli sapendo di poter vincere le due partite consecutive e prendersi i quarti di finale senza tornare in Piemonte, dove inevitabilmente Biella sarebbe favorita dal fatto di poter giocare gara-5 davanti al proprio pubblico. Ci attendono dunque delle belle sfide: non resta che metterci comodi e stare a vedere quello che succederà su questi campi.

RISULTATI PLAYOFF A2 (gara-3)

ore 20:30 Ferrara-Scafati (serie 0-2)

ore 21:00 Treviglio-Trieste (serie 0-2)

ore 21:00 Montegranaro-Biella (serie 1-1)

