Brescia Torino/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata)

Diretta Brescia Torino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Lombardi per difendere il terzo posto, Fiat ormai eliminata

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brescia Torino (LaPresse)

Brescia Torino sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Michele Rossi e Gianluca Calbucci. Appuntamento per questa partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaGeorge di Montichiari, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Germani Basket Brescia, contrapposta in questo turno alla Fiat Torino; si gioca oggi, domenica 6 maggio alle ore 20.45 il penultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è molto diversa: Brescia è terza con 38 punti, ottenuti attraverso diciannove vittorie e nove sconfitte, mentre Torino ha 24 punti, frutto di dodici vittorie e sedici sconfitte. I piemontesi ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato, essendo certa la loro esclusione dai playoff; Brescia invece deve difendere questa eccellente terza posizione che naturalmente sarebbe molto importante in ottica playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Brescia e Torino non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaGeorge.

I RISULTATI

Brescia merita il titolo di rivelazione dell’anno: una fenomenale partenza ha collocato a lungo la Germani al comando della classifica; alla lunga Venezia e Milano hanno operato il sorpasso, ma il rendimento della squadra di Andrea Diana è sempre rimasto più che buono, tanto che adesso è a portata di mano un terzo posto che ad inizio stagione sarebbe stato praticamente impossibile immaginare. A questo punto, siamo sicuri che Brescia saprà essere protagonista anche ai playoff, iniziarli da testa di serie numero 3 potrebbe avere un peso molto importante per le ambizioni della Leonessa. Dall’altra parte invece abbiamo Torino che è stata forse la squadra più pazza dell’anno: l’addio a sorpresa di Luca Banchi, segnale di dissapori con la società, ha portato a un terremoto che inizialmente ha avuto effetti addirittura benefici - vedi la clamorosa vittoria della Coppa Italia - ma che alla lunga si è rivelato nefasto per una squadra che sembrava certa di un posto fra le prime otto ed invece è matematicamente eliminata già con due giornate d’anticipo. Resta comunque l’obiettivo di finire almeno con dignità, a questo devono puntare i ragazzi di coach Paolo Galbiati.

