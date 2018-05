Brindisi Reggio Emilia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata)

Diretta Brindisi Reggio Emilia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la penultima giornata al PalaPentassuglia

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brindisi Reggio Emilia (Foto LaPresse)

Brindisi Reggio Emilia sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Matteo Boninsegna. Appuntamento per questa partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaPentassuglia, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Happy Casa Brindisi, contrapposta in questo turno alla Grissin Bon Reggio Emilia; si gioca oggi, domenica 6 maggio alle ore 20.45 il penultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Nella classifica di Serie A Brindisi ha 16 punti, ottenuti attraverso otto vittorie e venti sconfitte, mentre Reggio Emilia ha 24 punti, frutto di dodici vittorie e sedici sconfitte. Salvezza ormai certa per Brindisi, che non può chiedere nulla di più; per Reggio Emilia invece i playoff sono ormai sfumati: ci attende di fatto dunque una “amichevole” a Brindisi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Brindisi e Reggio Emilia non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaPentassuglia.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Brindisi non sta vivendo una stagione memorabile, ma la salvezza è di fatto ormai raggiunta per i pugliesi allenati da Frank Vitucci, che a metà dicembre ha sostituito Sandro Dell’Agnello. Lo scontro diretto sfavorevole con il fanalino di coda Capo d’Orlando impedisce di considerare ufficialmente raggiunto questo traguardo, ma dovrebbe succedere un terremoto nelle ultime due giornate per mettere a rischio Brindisi, la cui salvezza sta passando per le partite in casa, come è d’altronde normale che sia. La Happy Casa fino a questo momento ha ottenuto sei delle sue otto Vittore nelle partite disputate davanti al pubblico amico del PalaPentassuglia e una settima vittoria sarebbe quella decisiva per Brindisi. Reggio Emilia invece ha ormai alzato bandiera bianca per quanto riguarda i playoff: la stagione della Grissin Bon è stata abbastanza deludente in campionato, fin dalle prime sei sconfitte consecutive che sono state la zavorra che di fatto ha poi impedito agli emiliani di lottare per le prime otto posizioni. Nel giudizio complessivo sulla stagione va naturalmente considerata anche l’eccellente semifinale di Eurocup, ma in Serie A Reggio Emilia non è riuscita a replicare gli eccellenti risultati del recente passato.

