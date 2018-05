Capo d’Orlando Cantù/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata)

Diretta Capo d’Orlando Cantù info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di basket Serie A: siciliani per la salvezza, lombardi per i playoff

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Capo d'Orlando Cantù (Foto LaPresse)

Capo d’Orlando Cantù sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Emanuele Aronne e Mark Bartoli. Appuntamento per questa partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaSikeliArchivi, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Betaland Capo d’Orlando, contrapposta in questo turno alla Red October Cantù; si gioca oggi, domenica 6 maggio alle ore 20.45 il penultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è molto diversa: Capo d’Orlando è ultima con appena 12 punti, ottenuti attraverso sei vittorie e ventidue sconfitte, dunque è la prima candidata per la retrocessione, mentre Cantù ha 30 punti, frutto di quindici vittorie e tredici sconfitte, dunque i lombardi sono in piena corsa per i playoff che sarebbero un traguardo straordinario per una squadra che aveva iniziato la stagione fra mille difficoltà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Capo d’Orlando e Cantù non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaSikeliArchivi.

I RISULTATI

Capo d’Orlando è in guai serissimi: fa tristezza il paragone con la scorsa stagione, quando aveva raggiunto i playoff e in virtù di quell’eccellente risultato quest’anno ha giocato la Champions League, che forse almeno in parte è la causa delle difficoltà di questa stagione pessima e che pone la Betaland sull’orlo della retrocessione. Nel girone di ritorno è arrivata una sola vittoria, non ha portato grandi risultati neanche l’addio a coach Gennaro Di Carlo, sostituito da Andrea Mazzon. Certo, nonostante tutto la salvezza sarebbe stata più vicina se Pesaro non avesse clamorosamente vinto a Milano, ma guardare in casa d’altri non serve: adesso Capo d’Orlando deve solo inventare qualcosa per riuscire a salvarsi. Attenzione però a Cantù, che - come abbiamo già accennato - ad inizio stagione doveva essere la prima candidata alla retrocessione a causa dei problemi societari e invece sta vivendo un campionato che va oltre ogni aspettativa. A fine girone d’andata i brianzoli si sono presi la soddisfazione di raggiungere la Final Eight di Coppa Italia (dove hanno pure sconfitto l’Olimpia), adesso hanno l’occasione addirittura di qualificarsi per i playoff, impresa che per Cantù varrebbe come uno scudetto.

