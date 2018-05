Olimpia Milano Pistoia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata)

Diretta Olimpia Milano Pistoia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. L’EA7 è chiamata a tornare alla vittoria

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Olimpia Milano-Pistoia (LAPRESSE)

Olimpia Milano Pistoia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Vicino e Gabriele Bettini. Appuntamento per questa partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al Mediolanum Forum di Assago, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della EA7 Emporio Armani Milano, contrapposta in questo turno alla The Flexx Pistoia; si gioca oggi, domenica 6 maggio alle ore 20.45 il penultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è praticamente opposta: Milano è seconda con 42 punti, ottenuti attraverso ventuno vittorie e sette sconfitte, mentre Pistoia ha 18 punti, frutto di nove vittorie e diciannove sconfitte. Eppure, Pistoia ha raggiunto la salvezza e di più non avrebbe potuto chiedere a questo campionato, mentre l’Olimpia finora ha vissuto una stagione sotto le aspettative e adesso “deve” vincere lo scudetto per non archiviare il 2017-2018 come un altro anno deludente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Olimpia Milano e Pistoia non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Mediolanum Forum.

I RISULTATI

Mai in corsa per i primi otto posti in Eurolega, sconfitta malamente da Cantù ai quarti di Coppa Italia, troppo altalenante in campionato: la vittoria in Supercoppa Italiana non può certo bastare all’Olimpia Milano per salvare il bilancio stagionale. Ultimamente la squadra di Simone Pianigiani aveva almeno migliorato il proprio rendimento in Serie A ma le ultime due sconfitte - in particolare quella casalinga contro Pesaro di domenica scorsa - hanno riaperto polemiche e dubbi circa la squadra che dovrebbe essere il punto di riferimento per tutto il basket italiano. Oggi dunque la EA7 deve vincere per poi sperare di togliere a Venezia il primato in classifica nello scontro diretto all’ultima giornata, poi ci saranno i playoff, in cui Milano avrà il peso di non poter sbagliare più. Pistoia invece gioca per l’onore: già salva ma lontanissima dai playoff, la The Flexx non ha nulla da chiedere alla partita di oggi, ma senza particolari pressioni potrà giocare con serenità andando a caccia della proverbiale impresa da raccontare per molti anni.

