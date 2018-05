Pesaro Venezia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata)

Diretta Pesaro Venezia info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. La VL è vicina alla salvezza, ma arriva la capolista

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Pesaro Venezia (Foto LaPresse, repertorio)

Pesaro Venezia sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Beniamino Manuel Attard e Nicola Ranaudo. Appuntamento per questa partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket alla Adriatic Arena, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Victoria Libertas Pesaro, contrapposta in questo turno alla Umana Reyer Venezia; si gioca oggi, domenica 6 maggio alle ore 20.45 il penultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è praticamente opposta: Pesaro è penultima con 14 punti, ottenuti attraverso sette vittorie e ventuno sconfitte, mentre Venezia è la capolista con 44 punti, frutto di ventidue vittorie e sei sconfitte. Anche gli obiettivi sono dunque opposti, ma ugualmente importanti: i marchigiani devono ancora lottare per evitare l’ultimo posto e conquistare la salvezza, i campioni d’Italia vogliono invece ottenere la prima posizione nella griglia dei playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Pesaro e Venezia non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Adriatic Arena.

IL CONTESTO

Pesaro è reduce dalla straordinaria vittoria di domenica scorsa a Milano, che per la VL significa un enorme passo avanti verso la salvezza: i giochi non sono ancora fatti, tuttavia adesso è Capo d’Orlando ad avere l’onere di dover scavalcare la rivale. In ogni caso, l’impresa di sette giorni fa rimarrà sicuramente la pagina più gloriosa della stagione di Pesaro, ormai lontana dai fasti dell’epoca Scavolini ma comunque intenzionata a rimanere nel massimo campionato. Certo, non si può dire che il calendario aiuti i marchigiani: dopo la trasferta a Milano, oggi arriva a Pesaro l’Umana Reyer Venezia, campione d’Italia e capolista anche grazie allo scivolone della EA7 contro Pesaro, che dunque ha fatto molto piacere anche alla squadra di coach Walter De Raffaele, che naturalmente adesso non ha alcuna intenzione di restituire il favore. Forse sarà solamente lo scontro diretto a stabilire chi arriverà primo in stagione regolare, ma chiaramente Venezia ci arriverebbe da una posizione di forza vincendo oggi a Pesaro e non vorrà certo sprecare il “bonus” gentilmente offerto da Milano. Attenzione però a Pesaro, perché la seconda impresa consecutiva potrebbe valere la salvezza matematica.

