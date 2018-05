Risultati playoff basket A2/ Diretta live score delle partite: Ferrara Scafati, Montegranaro Biella (gara-4)

Risultati playoff basket A2: diretta live score delle partite di gara-4. Montegranaro e Scafati hanno la possibilità di chiudere, Biella e Ferrara puntano alla bella

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati basket A2, playoff gara-4 (Foto LaPresse, repertorio)

Il primo turno dei playoff del basket Serie A2, lungo cammino che verso metà giugno decreterà l’unica squadra che sarà promossa nel massimo campionato, vive oggi gara-4 di due sfide che sono ancora aperte dopo la disputa delle prime tre partite: l’appuntamento dunque è alle ore 18.00 con Montegranaro Biella (serie 2-1) e Ferrara Scafati (1-2), mentre Trieste ha chiuso sul 3-0 la serie contro Treviglio e dunque è già qualificata per i quarti. Andiamo dunque a vedere che cosa potrebbe attenderci nelle due partite che caratterizzeranno la giornata di oggi, domenica 6 maggio.

MONTEGRANARO BIELLA

Montegranaro oggi ha l’occasione per chiudere i conti davanti al pubblico amico del PalaSavelli di Porto San Giorgio, ribaltando così il fattore campo che all’inizio della serie era favorevole a Biella. Si tratta comunque della serie fra la quarta di un gruppo (la Eurotrend Biella ad Ovest) e la quinta dell’altro (la XL Extralight Montegranaro ad Est), che come da tradizione nel basket sono naturalmente le serie più aperte e imprevedibili. Montegranaro ha ribaltato le gerarchie già in gara-1, vinta in Piemonte con il punteggio di 70-73. Biella ha poi pareggiato la serie vincendo 86-79 la seconda partita, di nuovo davanti al pubblico amico dal momento che il regolamento prevede il format 2-2-1, ma poi la sfida si è spostata nelle Marche e venerdì sera Montegranaro ha vinto 81-77 la prima partita in casa propria, procurandosi così un match-ball da sfruttare oggi. Biella invece deve vincere per rimanere in corsa e a quel punto il discorso si ribalterebbe di nuovo, perché per gara-5 ci si sposterebbe di nuovo in Piemonte e l’inerzia potrebbe dunque essere di nuovo in favore della Eurotrend.

FERRARA SCAFATI

In questa serie invece finora è sempre stato rispettato il fattore campo. La Givova Scafati, forte del proprio secondo posto nel girone Ovest, ha sfruttato nel modo migliore le prime due partite davanti al pubblico amico del PalaMangano, vincendo per 73-70 gara-1 e poi anche gara-2 in modo un po’ più netto, con il punteggio di 76-67. La Bondi Ferrara, settima nel girone Est, non si è comunque arresa e venerdì sera ha vinto la prima sfida casalinga al PalaSport del capoluogo estense per 60-44, una partita dal punteggio bassissimo e nella quale Scafati ha vissuto una serata disastrosa in attacco. Per Ferrara la missione resta comunque complicata, perché dovrà vincere questa sera per portare il confronto a gara-5, per la quale si tornerebbe comunque a Scafati. I campani invece puntano ad ottenere subito la qualificazione, anche perché i playoff sono una maratona e arrivare in fondo con ancora delle energie residue potrebbe rivelarsi fondamentale.

RISULTATI PLAYOFF A2 (GARA-4)

Ore 18.00

Montegranaro Biella (serie 2-1)

Ferrara Scafati (serie 1-2)

