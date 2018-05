Trento Sassari/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata)

Diretta Trento Sassari info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Dolomiti Energia per salire ancora, Dinamo per i playoff

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Trento Sassari - LaPresse

Trento Sassari sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Danny Borgioni ed Evangelista Caiazza. Appuntamento per questa partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket alla BLM Group Arena, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Dolomiti Energia Trentino, contrapposta in questo turno al Banco di Sardegna Sassari; si gioca oggi, domenica 6 maggio alle ore 20.45 il penultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Nella classifica di Serie A Trento è quinta con 34 punti, ottenuti attraverso diciassette vittorie e undici sconfitte, mentre Sassari ha 28 punti, frutto di quattordici vittorie e altrettante sconfitte. Trento dunque punta alla migliore posizione possibile nella griglia dei playoff, Sassari invece punta ad entrare fra le prime otto, dalle quali al momento sarebbe esclusa: con queste gustose premesse, Trento Sassari si annuncia come una delle partite più interessanti della giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trento Sassari sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, che seguirà la delicata sfida salvezza; l’appuntamento per gli appassionati sarà dunque anche con la diretta streaming video garantita da Rai Play, che si aggiunge al portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket - anche quelle visibili sulla Tv di Stato - e non solo. Per accedere alle immagini di Eurosport Player avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla BLM Group Arena.

I RISULTATI

La stagione di Trento ricorda da vicino quella scorsa: a partire da febbraio è cominciato un crescendo rossiniano (dieci vittorie nelle ultime undici giornate) che ha già dato agli uomini di coach Maurizio Buscaglia la certezza di un posto ai playoff e che permette ancora di puntare al quarto posto, che darebbe il vantaggio del fattore campo nei quarti. In ogni caso, Trento sarà l’avversaria che nessuno vorrà incontrare, grazie a questo straordinario momento di forma e anche al ricordo di quanto successe un anno fa, quando dopo un fantastico girone di ritorno la Dolomiti Energia fu grande protagonista anche ai playoff, perdendo solo in finale contro Venezia. Decisamente più complicata la stagione di Sassari, che rischia di rimanere fuori dalla zona playoff dove i sardi negli ultimi anni erano ormai presenza fissa: l’avvicendamento tra Federico Pasquini e Zare Markovski non è bastato a dare la scossa (due vittorie e due sconfitte con il nuovo tecnico, il 50% come già con Pasquini) e adesso le speranze playoff sono appese ad un filo, perché perdendo a Trento c’è il rischio che l’ultima giornata possa diventare inutile. Insomma, servirà una difficile impresa all’ombra delle Dolomiti…

