Varese Cremona/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata)

Diretta Varese Cremona info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Derby lombardo e scontro diretto per i playoff

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Varese Cremona (LaPresse)

Varese Cremona sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Luca Weidmann e Dario Morelli. Appuntamento per questa partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PALA2A, il palazzetto di Masnago che ospita le partite casalinghe della Openjobmetis Varese, contrapposta in questo turno alla Vanoli Cremona in un delicato derby lombardo; si gioca oggi, domenica 6 maggio alle ore 20.45 il penultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è molto simile: Varese ha 30 punti, ottenuti attraverso quindici vittorie e tredici sconfitte, mentre Cremona ha 28 punti, frutto di quattordici vittorie e altrettante sconfitte. Si tratta dunque di uno scontro diretto in zona playoff: una vittoria di Varese potrebbe emettere verdetti forse già definitivi per entrambe le squadre (in base anche ai risultati delle altre rivali), ma un colpaccio di Cremona rimescolerebbe tutte le carte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Cremona è una delle partite che per questa giornata di campionato saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è su Eurosport 2, canale accessibile solo a chi possiede un abbonamento al satellite o al digitale terrestre. Tutti gli altri appassionati di basket potranno fare riferimento, dopo aver pagato una quota per abbonarsi, alla piattaforma Eurosport Player da attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone: novità di questa stagione, trasmette in diretta streaming video tutte le partite della Serie A (anche quelle previste sulla televisione di stato). Da ricordare anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

I RISULTATI E PRECEDENTI

Varese è senza dubbio la squadra migliore del girone di ritorno: non si può definire in altro modo una compagine che aveva chiuso l’andata con quattro vittorie e undici sconfitte e poi ha saputo raccogliere undici successi a fronte di appena due rovesci nelle tredici giornate finora disputate del ritorno. Vanno dunque già fatti i complimenti ai ragazzi di Attilio Caja, ma a questo punto fermarsi sul più bello sarebbe una grande delusione: i playoff sono ad un passo e Varese punta naturalmente a raggiungerli, anche perché poi potrebbe essere una mina vagante per chiunque. La serie aperta è di sette vittorie consecutive, l’ottava potrebbe valere la certezza della qualificazione. I complimenti vanno comunque estesi anche a Cremona, che in Serie A non avrebbe dovuto nemmeno esserci dopo la retrocessione nella scorsa stagione: ripescata in estate, la Vanoli di Romeo Sacchetti ha condotto un campionato di ottimo livello fin dal girone d’andata, chiuso fra le prime otto che hanno dunque giocato la Coppa Italia. Nel ritorno c’è stato un leggero calo, ma le ultime due vittorie hanno rilanciato le speranze di playoff, che ora Cremona si giocherà quasi per intero in questo derby a Varese: una sfida da non perdere!

© Riproduzione Riservata.