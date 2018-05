Virtus Bologna Avellino/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket Serie A 29^ giornata)

Diretta Virtus Bologna Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A. Punti pesanti in palio per i playoff al PalaDozza

06 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Virtus Bologna Avellino (Foto LaPresse)

Virtus Bologna Avellino sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga e Mauro Belfiore. Appuntamento per questa partita valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2017-2018 di basket al PalaDozza del capoluogo emiliano, il palazzetto che ospita le partite casalinghe della Segafredo Virtus Bologna, contrapposta in questo turno alla Sidigas Avellino; si gioca oggi, domenica 6 maggio alle ore 20.45 il penultimo turno di campionato, programmato tutto in contemporanea. Nella classifica di Serie A la situazione delle due squadre è ancora da definire: la Virtus Bologna ha 30 punti, ottenuti attraverso quindici vittorie e tredici sconfitte, mentre Avellino ha 36 punti, frutto di diciotto vittorie e dieci sconfitte. La Virtus fa dunque parte del gruppo di cinque squadre comprese fra i 30 e i 28 punti che si giocheranno gli ultimi tre posti a disposizione nei playoff, mentre Avellino è attualmente quarta, ma può ancora salire al terzo posto così come scivolare al quinto, dunque anche la Sidigas si gioca molto nelle ultime due giornate della stagione regolare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita tra Virtus Bologna e Avellino non è trasmessa in diretta tv; come sempre però l’appuntamento per gli appassionati è con la diretta streaming video garantita dal portale Eurosport Player, la novità di questa stagione con la fornitura di tutte le partite della Serie A di basket e non solo. Per accedere alle immagini avrete bisogno di un dispositivo mobile (PC, tablet o smartphone) e vi dovrete abbonare al servizio tramite il pagamento di una quota; naturalmente resta disponibile il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e sulla partita nello specifico, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaDozza.

I RISULTATI

Tenendo conto che la Virtus Bologna è una neopromossa, sia pure di lusso, il bilancio di questa stagione non può essere definito negativo: molto però dipenderà da queste ultime due giornate, perché raggiungere i playoff sarebbe fondamentale per una società ambiziosa, che punta a tornare in breve tempo ai vertici del basket italiano. La stagione ha avuto numerosi alti e bassi, adesso però non si può più pensare a quello che è stato: serve dare il massimo nelle ultime due giornate per raggiungere un traguardo comunque alla portata degli uomini di coach Alessandro Ramagli, che potrebbe giocarsi anche il futuro personale. Certamente Avellino è stata protagonista di una stagione globalmente migliore, però dopo un girone d’andata memorabile chiuso al primo posto, nel ritorno un calo c’è stato. Adesso dunque i ragazzi di Stefano Sacripanti devono chiudere nel migliore dei modi, ad esempio riuscendo a tenere dietro una scatenata Trento, avversaria che sarebbe molto pericolosa ai playoff, a maggior ragione se dovesse godere del fattore campo in un eventuale quarto di finale con Avellino.

