Risultati playoff basket A2/ Diretta live score delle partite: Tortona-Udine, Trapani-Treviso (gara-4)

Risultati playoff basket A2: diretta live score di Tortona-Udine e Trapani-Treviso, le due partite che valgono per gara-4 del primo turno. Le squadre in trasferta hanno un altro match point

07 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati playoff basket A2, gara-4 primo turno (Foto LaPresse)

Le partite che si giocano nei playoff di basket Serie A2 2017-2018 sono due: lunedì 7 maggio il programma del primo turno prosegue con gara-4 di Tortona-Udine (ore 20:30) e Trapani-Treviso (ore 21:00), entrambe le serie sono sul risultato di 2-1 a favore della squadra che affronta la serata in trasferta e dunque ha ancora il match point a disposizione per volare ai quarti. Viceversa però chi gioca sul suolo amico ha la possibilità di impattare la serie e forzare gara-5, che ovviamente si andrebbe a giocare sul campo della squadra meglio piazzata nella classifica della regular season; dunque attenzione, perchè potrebbe non essere finita qui e potremmo vivere altre belle emozioni.

TORTONA UDINE

La Bertram ha vinto la Coppa Italia di A2 lo scorso febbraio, stupendo un po’ tutti gli addetti ai lavori: non era la squadra favorita ma ha trovato un fine settimana straordinario, nel quale si è dimostrata superiore. In campionato le cose non sono andate allo stesso modo: se l’anno scorso i piemontesi erano stati la rivelazione e una delle squadre da battere per arrivare in fondo, in questa stagione il Derthona Basket ha mostrato qualche limite di troppo e si è dovuto accontentare di giocare il primo turno dei playoff senza il vantaggio del fattore campo. La GSA Udine, solida realtà che ha saputo prendersi il quarto posto nel combattutissimo girone Est, ha vinto i primi due episodi della serie anche in maniera abbastanza netta, rischiando qualcosa in gara-2 ma portando a casa il punto del 2-0; arrivati al PalaOltrePo Voghera le cose sono cambiate e la vittoria è andata a Tortona, ma lo scarto totale dei punti nelle tre partite dice +19, dunque stiamo parlando di una serie in totale equilibrio che sostanzialmente è definita dai dettagli, e nella quale dunque potrebbero succedere ancora tante cose.

TRAPANI TREVISO

Sarebbe potuta essere una serie scontata, invece la De’ Longhi non sta dominando: sembra che tutti i problemi già evidenziati nel corso della prima parte di regular season siano emersi all’improvviso, e Treviso ha sofferto anche nelle due partite casalinghe. Nella prima ha sprecato un vantaggio di 9 punti ed è stata costretta a giocare l’overtime per avere ragione della Lighthouse; nel secondo andamento identico con rimonta siciliana nel terzo periodo, ma questa volta i veneti sono riusciti ad allungare nuovamente e alla fine hanno dominato. In gara-3 Trapani ha rotto subito gli indugi partendo con un +15 che Treviso ha rintuzzato solo in parte; Stefano Pillastrini deve registrare l’assenza di Matteo Fantinelli, infortunatosi in una gara-1 nella quale aveva messo 11 punti e 12 assist, ma ha comunque un roster capace di ribaltare il fattore campo- Tuttavia i due americani dovranno fare più di quello che hanno mostrato fino a questo momento per evitare di tornare al PalaVerde, dove si giocherebbe una quinta e decisiva partita che sarebbe molto pericolosa per Treviso, soprattutto per l’entusiasmo che a quel punto Trapani avrebbe raccolto lungo la strada.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2, GARA-4

ore 20:30 Tortona-Udine (serie 1-2)

ore 21:00 Trapani-Treviso (serie 1-2)

